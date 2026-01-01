क्रैश हुआ इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर, 85 परसेंट से ज्यादा लुढ़का भाव; निवेशकों में हाहाकार

Smallcap stock crash: स्मॉलकैप कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड (Vishnu Prakash R Punglia Ltd) के शेयर आज दबाव में हैं. गुरुवार, 1 जनवरी को साल के पहले दिन इसके शेयरों में 5 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई.

यह लगातार दूसरा सेशन है, जब विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड के शेयर नुकसान के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं. पिछले 25 ट्रेडिंग सेशन में से स्टॉक को सिर्फ चार ही सेशन में फायदा पहुंचा है. दिसंबर के आखिर में स्टॉक ने लगातार आठ महीनों तक नेगेटिव रिटर्न दिया है.

85 परसेंट से ज्यादा लुढ़का भाव

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से 85 परसेंट से ज्यादा टूट चुके हैं. जहां दिसंबर 2024 में इसके शेयर की कीमत 345.75 रुपये थी, वहीं अब इसकी कीमत 49.48 रुपये पर पहुंच चुकी है. पिछले एक साल में इसके शेयरों में 83 परसेंट से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है. वहीं, बीते छह महीनों में यह 70 परसेंट से ज्यादा लुढ़क चुका है. बीते एक महीने में इसके शेयरों में 39 परसेंट से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है. ऐसे में निवेशकों में हाहाकार मचा हुआ है.

शेयर बेचकर निकल रहे निवेशक

कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न को देखे, तो सितंबर 2023 तक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सिक्सटींथ स्ट्रीट एशियन जेम्स फंड की कंपनी में हिस्सेदारी थी. हालांकि, 2025 में सितंबर तिमाही के आखिर तक इनमें से कोई भी नाम इसके शेयरहोल्डर्स की लिस्ट में नहीं है. इससे साफ है कि निवेशक धड़ाधड़ इसके शेयर बेचने में लगे हुए हैं. कंपनी के प्रमोटर्स ने भी सितंबर तिमाही में कुछ हिस्सेदारी बेची, जिससे उनकी हिस्सेदारी पहले के 67 परसेंट से घटकर 58 परसेंट रह गई हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

