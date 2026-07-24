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हिंदी न्यूज़बिजनेसDaily Savings: सिर्फ 10 रुपये की बचत से बन सकता है बड़ा फंड, जानिए कितना और कैसे मिलेगा रिटर्न

Daily Savings: सिर्फ 10 रुपये की बचत से बन सकता है बड़ा फंड, जानिए कितना और कैसे मिलेगा रिटर्न

Financial Planning: रोजाना सिर्फ 10 रुपये बचाकर और SIP में नियमित निवेश करके लंबे समय में बड़ा फंड बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं, कंपाउंडिंग से छोटी बचत लाखों में कैसे बदल सकती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 24 Jul 2026 03:25 PM (IST)
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Small Investment Tips: आज के समय में अक्सर लोगों को यह लगता है ज्यादा कमाई के बाद ही वो बड़ा निवेश कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप छोटी रकम निवेश करते हैं तो लंबे समय में आप इससे एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का के मुताबिक निवेश की शुरुआत आप जितनी जल्दी करेंगे, कंपाउंडिंग का फायदा आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा, जिससे छोटी रकम भी समय के साथ लाखों रूपये में बदल सकती है.

ऐसे में अगर आप रोजाना सिर्फ 10 रुपये बचाते हैं और सैलरी बढ़ने के साथ-साथ रकम भी बढ़ाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं, तो भविष्य में अच्छी-खासी रकम तैयार की जा सकती है. खासकर SIP के जरिए लंबे समय तक निवेश करने पर बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है. आइए जानते हैं इसका पूरा गणित.

रोज 10 रुपये से कैसे बनेगा बड़ा फंड?

अगर आप रोजाना 10 रुपये बचाते हैं तो आप महीने में करीब 300 रुपये जमा कर सकते हैं. ऐसे में इस रकम को हर महीने SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है. साथ ही अगर हर साल आप निवेश की रकम में 10% की बढ़ोतरी करते हैं और अपनी निवेश को 30 साल तक जारी रखते हैं, तो आपका एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है. खासकर लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फायदा आपकी छोटी बचत को कई गुना बढ़ा सकता है.

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12% रिटर्न मिलने पर कितना बनेगा फंड?

  • कुल निवेश: करीब 5.92 लाख
  • अनुमानित रिटर्न: करीब 20.58 लाख
  • कुल फंड: करीब 26.50 लाख

15% रिटर्न मिलने पर कितना मिलेगा?

  • कुल निवेश: करीब 5.92 लाख
  • अनुमानित रिटर्न: करीब 39.14 लाख
  • कुल फंड: करीब 45.06 लाख

जल्दी निवेश शुरू करना क्यों है फायदेमंद?

  • नियमित निवेश से छोटी बचत भी बड़ी पूंजी में बदल सकती है.
  • कम उम्र में निवेश शुरू करने पर कंपाउंडिंग को ज्यादा समय मिलता है.
  • सैलरी बढ़ने के साथ SIP की राशि बढ़ाने से एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है.
  • लंबी अवधि का निवेश आपको भविष्य में काफी काम आ सकता है, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदने या बच्चों की पढ़ाई में.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:25 PM (IST)
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Financial Planning Small Investment Daily Savings
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