फूंक-फूंक कर रखें कदम, ठगने का नया तरीका आया सामने; OTP शेयर किया बिना भी अकाउंट हो जाएगा खाली

Jumped Deposit Scam: साइबर क्रिमिनल्स ने अब एक नया तरीका निकाला है जिसे जंप्ड डिपॉजिट (Jumped Deposit) कहा जा रहा है. इसमें आपकी ईमानदारी का फायदा उठाकर ठगने का काम किया जा रहा है. 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Dec 2025 11:41 AM (IST)
Jumped Deposit Scam: जमाना जैसे-जैसे डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड के तमाम तरीके भी सामने आने लगे हैं. अकसर इनसे बचने के लिए सलाह दी जाती है कि किसी अनजान के साथ अपना OTP न शेयर करे या अपना बैंक डिटेल न दे या अंधाधुंध किसी भी लिंक पर क्लिक न करें. लेकिन अब एक ऐसा पैंतरा अपनाया जाने लगा है कि जिसमें OTP शेयर किए बिना या कोई ऐप डाउनलोड किए बिना भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. साइबर क्रिमिनल्स ने अब एक नया तरीका निकाला है जिसे जंप्ड डिपॉजिट (Jumped Deposit) कहा जा रहा है. इसमें आपकी ईमानदारी का फायदा उठाकर ठगने का काम किया जा रहा है. 

क्या है Jumped Deposit? 

सोचिए, अचानक आपके फोन पर एक मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये जमा हो गए हैं. इतने में आपको फोन या मैसेज आता है कि "सर, पैसे गलती से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं, प्लीज चेक करें." बस यहीं से स्कैमर अपना जाल बिछाना शुरू कर देते हैं. फ्रॉड करने वाले आपको एक लिंक भेजते हैं और आपसे बैलेंस चेक करने या पैसे वापस करने के लिए उस पर क्लिक करने को कहते हैं. जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, यह आपको सीधे आपके UPI ऐप (जैसे Google Pay या PhonePe) पर ले जाता है. जैसे ही आप बैलेंस चेक करने के लिए अपना UPI PIN डालते हैं 5,000 वापस होने के बजाय आपके अकाउंट से 50,000 या उससे भी ज्यादा कट जाते हैं. 

रिवर्सल रिक्वेस्ट का उठाया जा रहा फायदा 

तमिलनाडु और साइबराबाद की साइबर विंग्स ने इस फ्रॉड का पता लगाया है, जिसमें क्रिमिनल्स रिवर्सल रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नियमों के अनुसार, अगर गलती से किसी को पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उन्हें वापस पाने के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है. इसी का फायदा उठाते हुए अपराधी एक बड़ी रकम के लिए रिवर्सल रिक्वेस्ट जेनरेट करते हैं और उसे एक नॉर्मल बैलेंस चेक लिंक के पीछे छिपा देते हैं. उन्हें पता होता है कि जैसे ही यूजर को अपने अकाउंट में पैसे जमा होने का मैसेज दिखेगा, वे तुरंत अपना बैलेंस चेक करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आप अपना पिन डालते हैं, आप अनजाने में उस बड़ी रकम के लिए रिवर्सल रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं. 

कैसे बरतें सावधानी? 

  • इस स्कैम से बचने के लिए अगर अकाउंट में कभी पैसे क्रेडिट हो भी जाए तो घबराएं नहीं और न ही कोई जल्दबाजी करें. 
  • अगर कोई मैसेज आए तो अगगले 30 मिनट तक अपना UPI ऐप न खोलें. इससे रिवर्सल रिक्वेस्ट की टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी और लिंक इनवैलिड हो जाएगा. 
  • अपना बैलेंस चेक करने के लिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के भेजे गए लिंक का इस्तेमाल न करें. हमेशा सीधे ऐप के जरिए ही अपना बैलेंस चेक करें.
  • अगर गलती से आप ऐप खोल भी लेते हैं और आपको शक होता है तो अपना PIN एंटर न करें.
  • अगर कोई दावा करता है कि पैसे गलती से आपके अकाउंट में चले गए हैं तो उन्हें बैंक से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराने के लिए कहें. पैसे सही बैंक प्रॉसेस के जरिए ही वापस आने दें. 

Published at : 27 Dec 2025 11:37 AM (IST)
Tags :
Online Scam ONLINE FRAUD Jumped Deposit New Scam Technique
