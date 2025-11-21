हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्रिप्टो मार्केट में कोहराम! एक दिन में डूबे 1.7 बिलियन डॉलर, बिटकॉइन 9 फीसदी फिसला

क्रिप्टो मार्केट में कोहराम! एक दिन में डूबे 1.7 बिलियन डॉलर, बिटकॉइन 9 फीसदी फिसला

पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है. बीते 24 घंटों की बात करें तो, इसमें हाहाकार आ गया है. सिर्फ एक दिन में निवेशकों के करीब 17 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 21 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Crypto Market crash: पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है. बीते 24 घंटों की बात करें तो, इसमें हाहाकार आ गया है. क्रिप्टो बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है. आंकड़ों की बात करें तो, सिर्फ एक दिन में निवेशकों के करीब 17 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं.

क्रिप्टो की कीमतों की जानकारी देने वाली कॉइनमार्केटकैप के मुताबिक, दुनिया के सबसे बड़े और पुराने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में पिछले 24 घंटे में लगभग 9 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है. मार्केट में डर का माहौल बताने वाली इंडेक्स फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी गिरकर 11 अंक पर पहुंच गई है. जिससे साफ पता चलता है कि, निवेशक बाजार पर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं और जबरदस्त बिकवाली का दौर चालू है. 

बिटकॉइन निवेशकों को कर रहा निराश

दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने निवेशकों को निराश किया है. कॉइनमार्केटकैप के अनुसार शुक्रवार, 21 नवंबर की शाम करीब 4:10 बजे बिटकॉइन 83,603.57 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. बिटकॉइन में पिछले दिन की तुलना में करीब 10 फीसदी की गिरावट थी.

पिछले सात दिनों के आंकड़ों की बात करें तो, बिटकॉइन लगभग 15 प्रतिशत तक टूट गया है. पिछले ही दिनों बिटकॉइन की कीमतों ने 90,000 डॉलर से नीचे आकर अपने 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. आज के कारोबारी दिन भी इसमें गिरावट जारी है. 

क्रिप्टो की आज की प्राइस 

एथेरियम के कीमतों में भी शुक्रवार को गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले दिन की तुलना में इसमें 10 प्रतिशत की गिरावट है. एथेरियम 2,707.66 डॉलर पर कारोबार कर रहा है. टीथर क्रिप्टो करेंसी 0.9988 डॉलर पर ट्रेड कर रही है. सोलाना क्रिप्टो करेंसी में तो लगभग 12 फीसदी की गिरावट है. सोलाना 125.64 डॉलर पर कारोबार कर रही है.    

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: कमजोर लिस्टिंग के बाद जोरदार वापसी, इस कंपनी के शेयर बने रॉकेट, निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले

Published at : 21 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Crypto Market Crash Crypto Market News
