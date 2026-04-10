क्या खत्म होने वाला है बिटकॉइन का वजूद? विशेषज्ञ बोले- दम तोड़ देगा क्रिप्टो!

Bitcoin Security Threat: दुनिया का सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन पर वैश्विक स्थिति और राजनीतिक हालात का असर साफ दिखाई दे रहा है. हालांकि, इसे ज्यादातर लोग अस्थायी मानते हैं. असली चिंता यह है कि कहीं कोई ऐसा बड़ा बदलाव न आ जाए, जो इसकी असली वैल्यू को ही कमजोर कर दे.

बिटकॉइन को अब तक एक बड़े निवेश, ग्लोबल यूज और प्राइवेट एसेट जैसे कई वजहों से खास माना जाता रहा है. लेकिन समय-समय पर इसमें आई कमजोरी ने कई निवेशकों के मन में सवाल भी खड़ा किया है.

क्वांटम टेक्नोलॉजी से बढ़ सकती है चुनौती

क्रिप्टो सेक्टर पर नई टेक्नोलॉजी का असर अब चर्चा में है. Google Quantum AI की एक स्टडी में बताया गया है कि भले ही कुछ सिस्टम “क्वांटम रेजिस्टेंट” माने जाते हो फिर भी बिटकॉइन को लेकर चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

सुरक्षा बढ़ाने की कही गई बात

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पहले जहां बिटकॉइन की सिक्योरिटी तोड़ने के लिए लाखों क्यूबिट्स की जरूरत होती थी. अब यह आंकड़ा घटकर आधे से भी कम रह गया है. हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक ऐसी मशीन नहीं बनी है. लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसपर इंडस्ट्री को सुरक्षा और ध्यान देने की जरूरत होगी.

विशेषज्ञों की राय

रिपोर्ट में बताया गया है कि अब Bitcoin पर एक नया तरह का खतरा भी बन सकता है. अगर क्वांटम तकनीक और ज्यादा विकसित होती है तो ट्रांजैक्शन पूरा होने से पहले ही उसे बीच में रोककर उसमें गड़बड़ी की जा सकती है. यानी पैसा भेजने के दौरान ही किसी तरह की धोखाधड़ी संभव हो सकती है. इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आगे इस तरह के खतरों से बचने के लिए ज्यादा सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे.

बिटकॉइन की ताजा कीमत

Bitcoin की कीमत फिलहाल 72,229.07 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रही है. कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में इसमें करीब 1.83 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. जबकि बीते 7 दिनों में यह लगभग 8.66 फीसदी चढ़ गई है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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