दिसंबर की धमाकेदार बिकवाली! पहले हफ्ते में FPI ने निकाले 12,055 करोड़ रुपये

FIIs Outflow India: भारतीय शेयर बाजार में दिसंबर महीने का पहला सप्ताह विदेशी निवेश के लिए नकारात्मक रहा. दिसंबर के पहले सप्ताह में ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय शेयर बाजार से 12,055 करोड़ रुपये की निकासी की है.

विदेशी निवेशकों ने कुल 11,820 करोड़ रुपये के शेयर बेचें और साथ ही 531 करोड़ रुपये के डेट (बॉन्ड) की भी बिक्री की है. हालांकि, नवंबर महीने में एफपीआई ने भारतीय बाजार में भरोसा जताया और 4,113 करोड़ रुपये का निवेश किया था. निवेश पैटर्न में दिखे बदलाव से पता चलता है कि, विदेशी निवेशकों के निवेश का रुख बदल रहा है. आइए आंकड़ों से समझते हैं, इस पूरे गणित को...

विदेशी निवेशक भारतीय बाजार पर कम भरोसा दिखा रहे

आंकड़ों की बात करें तो, नवंबर महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 3,765 करोड़ की निकासी की है. हालांकि, अक्टूबर में निवेशकों ने 14,610 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी. इससे पहले जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों में जोरदार बिकवाली का दौर देखने को मिला था. एफपीआई ने जुलाई में 17,700 करोड़, अगस्त में 34,990 करोड़, और सितंबर में 23,885 करोड़ रुपये की कुल बिकवाली की है.

NSDL के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर के पहले हफ्ते में हुई बिकवाली को जोड़ने के बाद, साल 2025 में अब तक कुल मिलाकर एफपीआई 1.55 लाख करोड़ रुपये (करीब 17.7 अरब डॉलर) बाजार से निकाल चुके हैं.

घरेलू निवेशकों ने संभाला बाजार

घरेलू निवेशकों की खरीदारी के कारण विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली का ज्यादा असर शेयर बाजार में देखने को नहीं मिला. घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इस अवधि में करीब 19,783 करोड़ रुपये की जबरदस्त खरीदारी की.

इसके पीछे पिछले दिनों आई अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट हो सकती है. जिसकी वजह से घरेलू निवेशक बाजार पर भरोसा जता रहे हैं. साथ ही पिछले दिनों आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कटौती की घोषणा भी की गई है. जिससे बाजार को मदद मिल सकती है.

