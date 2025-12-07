हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसदिसंबर की धमाकेदार बिकवाली! पहले हफ्ते में FPI ने निकाले 12,055 करोड़ रुपये

दिसंबर की धमाकेदार बिकवाली! पहले हफ्ते में FPI ने निकाले 12,055 करोड़ रुपये

शेयर बाजार में दिसंबर महीने का पहला सप्ताह विदेशी निवेश के लिए नकारात्मक रहा. पहले सप्ताह में ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 12,055 करोड़ रुपये रुपये की निकासी की है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 07 Dec 2025 04:49 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

FIIs Outflow India: भारतीय शेयर बाजार में दिसंबर महीने का पहला सप्ताह विदेशी निवेश के लिए नकारात्मक रहा. दिसंबर के पहले सप्ताह में ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय शेयर बाजार से 12,055 करोड़ रुपये की निकासी की है.

विदेशी निवेशकों ने कुल 11,820 करोड़ रुपये के शेयर बेचें और साथ ही 531 करोड़ रुपये के डेट (बॉन्ड) की भी बिक्री की है. हालांकि, नवंबर महीने में एफपीआई ने भारतीय बाजार में भरोसा जताया और 4,113 करोड़ रुपये का निवेश किया था. निवेश पैटर्न में दिखे बदलाव से पता चलता है कि, विदेशी निवेशकों के निवेश का रुख बदल रहा है. आइए आंकड़ों से समझते हैं, इस पूरे गणित को...

विदेशी निवेशक भारतीय बाजार पर कम भरोसा दिखा रहे 

आंकड़ों की बात करें तो, नवंबर महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 3,765 करोड़ की निकासी की है. हालांकि, अक्टूबर में निवेशकों ने 14,610 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी. इससे पहले जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों में जोरदार बिकवाली का दौर देखने को मिला था. एफपीआई ने जुलाई में 17,700 करोड़, अगस्त में 34,990 करोड़, और सितंबर में 23,885 करोड़ रुपये की कुल बिकवाली की है.

NSDL के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर के पहले हफ्ते में हुई बिकवाली को जोड़ने के बाद, साल 2025 में अब तक कुल मिलाकर एफपीआई 1.55 लाख करोड़ रुपये (करीब 17.7 अरब डॉलर) बाजार से निकाल चुके हैं.

घरेलू निवेशकों ने संभाला बाजार 

घरेलू निवेशकों की खरीदारी के कारण विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली का ज्यादा असर शेयर बाजार में देखने को नहीं मिला. घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इस अवधि में करीब 19,783 करोड़ रुपये की जबरदस्त खरीदारी की.

इसके पीछे पिछले दिनों आई अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट हो सकती है. जिसकी वजह से घरेलू निवेशक बाजार पर भरोसा जता रहे हैं. साथ ही पिछले दिनों आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कटौती की घोषणा भी की गई है. जिससे बाजार को मदद मिल सकती है. 

यह भी पढ़ें: मल्टीबैगर का मास्टर! 50 रुपये से कम के शेयरों ने दिया 13,500% का रिटर्न, निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले

 

Published at : 07 Dec 2025 04:45 PM (IST)
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
ओटीटी
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
Indigo की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी, 550 से ज्यादा फ्लाइट रद्द
Khabar Filmy Hai: Kalki फिल्म क्यों बनी हॉट टॉपिक
Saas Bahu aur Saazish: Big Boss का आज होगा ग्रैंड फिनाले
Aviation में Adani का सबसे बड़ा कदम! क्या India बन रहा है Global Aviation Hub?
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटने पर आ गया Palash Muchhal का पहला बयान
Embed widget