Dividend Stock: अगर आपने भी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी कोलगेट पामोलिव इंडिया (Colgate Palmolive India) में निवेश कर रखा है, तो यह आपके लिए काम की खबर है. दरअसल, कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है. हाल ही में कंपनी ने कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान किया. इस दौरान कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 2400 परसेंट डिविडेंड और इसके लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान किया.

जानें कब है रिकॉर्ड डेट?

बता दें कि कोलगेट टूथपेस्ट की पैरेंट कंपनी कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड कारोबारी साल 2025-26 के लिए अपना पहला डिविडेंड देने जा रही है. इसके तहत कंपनी 1 रुपये के हर इक्विटी शेयर पर 24 रुपये डिविडेंड देने की बात कही है. इसका लाभ केवल उन्हीं शेयरहोल्डर्स को मिलेगा, जिनके नाम 3 नवंबर तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे.

इसका भुगतान 19 नवंबर, 2025 से शुरू होगा. इसी के साथ कंपनी डिविडेंड के तौर पर 652.8 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट सेल 1,507 करोड़ रुपये का रहा, जो पिछली तिमाही के 1,421 करोड़ रुपये से 6.1 परसेंट ज्यादा है.

धड़ाधड़ डिविडेंड बांट रही कंपनी

हालांकि, बिक्री पिछले साल की समान अवधि के 1,609 करोड़ रुपये के मुकाबले कुछ कम रही. इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 328 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के 395 करोड़ रुपये से कम है. इससे पहले कंपनी ने मई 2025 में 27 रुपये प्रति शेयर, नवंबर 2024 में 24 रुपये प्रति शेयर, मई 2024 में 26 रुपये प्रति शेयर और नवंबर 2023 में 22 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है. इसके अलावा, मई 2024 में भी कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड बांट चुकी है.

ब्रोकरेज का क्या है रिएक्शन?

सितंबर तिमाही के नतीजे के बाद शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में 3.8 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई. NSE पर शेयर 2,200 रुपये के अपने निचले स्तर पर आ गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 2,286.9 रुपये था.

ब्रोकरेज का इस पर मिक्स्ड रिएक्शन रहा है. एक तरफ जेफरीज ने 2,700 रुपये और नुवामा ने 2,870 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ इसे खरीदने की सलाह दी है. वहीं, I-Sec ने 1,800 रुपये और सिटी ने 2,100 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ इसे बेचने की सलाह दी है. CLSA ने 2,130 रुपये के टारगेट के साथ इसे फिलहाल होल्ड करने का सुझाव दिया है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

