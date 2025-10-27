हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसहर शेयर पर 24 रुपये कमाने का तगड़ा मौका! टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी बांटने जा रही डिविडेंड, चेक करें रिकॉर्ड डेट

हर शेयर पर 24 रुपये कमाने का तगड़ा मौका! टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी बांटने जा रही डिविडेंड, चेक करें रिकॉर्ड डेट

Dividend Stock: कोलगेट टूथपेस्ट की पैरेंट कंपनी कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को हर शेयर पर 24 रुपये कमाने का मौका देने जा रही है. कंपनी ने 2400 परसेंट डिविडेंड का ऐलान किया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Oct 2025 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

Dividend Stock: अगर आपने भी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी कोलगेट पामोलिव इंडिया (Colgate Palmolive India) में निवेश कर रखा है, तो यह आपके लिए काम की खबर है. दरअसल, कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है. हाल ही में कंपनी ने कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान किया. इस दौरान कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 2400 परसेंट डिविडेंड और इसके लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान किया. 

जानें कब है रिकॉर्ड डेट? 

बता दें कि कोलगेट टूथपेस्ट की पैरेंट कंपनी कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड कारोबारी साल 2025-26 के लिए अपना पहला डिविडेंड देने जा रही है. इसके तहत कंपनी 1 रुपये के हर इक्विटी शेयर पर 24 रुपये डिविडेंड देने की बात कही है. इसका लाभ केवल उन्हीं शेयरहोल्डर्स को मिलेगा, जिनके नाम 3 नवंबर तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे.

इसका भुगतान 19 नवंबर, 2025 से शुरू होगा. इसी के साथ कंपनी डिविडेंड के तौर पर 652.8 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट सेल 1,507 करोड़ रुपये का रहा, जो पिछली तिमाही के 1,421 करोड़ रुपये से 6.1 परसेंट ज्यादा है. 

धड़ाधड़ डिविडेंड बांट रही कंपनी 

हालांकि, बिक्री पिछले साल की समान अवधि के 1,609 करोड़ रुपये के मुकाबले कुछ कम रही. इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 328 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के 395 करोड़ रुपये से कम है. इससे पहले कंपनी ने मई 2025 में 27 रुपये प्रति शेयर, नवंबर 2024 में 24 रुपये प्रति शेयर, मई 2024 में 26 रुपये प्रति शेयर और नवंबर 2023 में 22 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है. इसके अलावा, मई 2024 में भी कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड बांट चुकी है.

ब्रोकरेज का क्या है रिएक्शन? 

सितंबर तिमाही के नतीजे के बाद शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में 3.8 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई. NSE पर शेयर 2,200 रुपये के अपने निचले स्तर पर आ गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 2,286.9 रुपये था.

ब्रोकरेज का इस पर मिक्स्ड रिएक्शन रहा है. एक तरफ जेफरीज ने 2,700 रुपये और नुवामा ने 2,870 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ इसे खरीदने की सलाह दी है. वहीं, I-Sec ने 1,800 रुपये और सिटी ने 2,100 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ इसे बेचने की सलाह दी है. CLSA ने 2,130 रुपये के टारगेट के साथ इसे फिलहाल होल्ड करने का सुझाव दिया है.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

इस मल्टीबैगर स्टॉक में रेखा झुनझुनवाला ने लगाया बड़ा दांव, महज 3 महीने में खरीद डाले 15 लाख शेयर

Published at : 27 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Tags :
Dividend Stock Colgate Palmolive India Colgate Palmolive Dividend
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav Interview: पवन सिंह विवाद | ज्योति सिंह और अधिक का समर्थन करें
DU की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी की पत्नी भी थी वारदात में शामिल?
LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live
IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget