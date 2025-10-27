Rekha Jhunjhunwala: शेयर मार्केट की दिग्गज निवेशक व भारत के वारेन बफेट के नाम से जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने टाट कंपनी के एक शेयर पर बड़ा दांव लगाया है. बीएसई की फाइलिंग के मुताबिक, कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा ली है.

उन्होंने इस कंपनी के 15 लाख और शेयर खरीद डाले हैं. अब कंपनी में उनका हिस्सा 5.3 परसेंट तक पहुंच गया है. बीएसई की डेटा से पता चलता है कि रेखा झुनझुनवाला के पास अब टाइटन के 4.7 करोड़ शेयर हैं, जिसकी कीमत लगभग 17,000 करोड़ रुपये हो गई है.

कब किया था पहला निवेश?

झुनझुनवाला परिवार ने पहली बार 2002 और 2003 के बीच कंपनी में अपना पहला निवेश किया था. उस वक्त कंपनी मुश्किल दौर से होकर गुजर रही थी, शेयर दो अंकों में ट्रेड कर रहे थे, तब झुनझुनवाला परिवार ने इस पर भरोसा जताते हुए इसमें निवेश किया था. आज यह स्टॉक उनकी पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा है. उस दौरान कुछ करोड़ के उस निवेश ने उन्हें धीरे-धीरे देश के सबसे सफल निवेशकों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया.

टाइटन के शेयरों में आ सकती है तेजी

इस बीच रेखा झुनझुनवाला की संपत्ति में भी लगभग 739 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है, जब दूसरी तिमाही के दमदार नतीजे के बाद टाइटन के शेयर में लगभग 5 परसेंट का उछाल आया. इसमें अभी और तेजी आने की संभावना है. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस (UBS) ने टाइटन के शेयर के लिए टारगेट प्राइस को 3,600 रुपये से बढ़ाकर 4,700 कर दिया है. वहीं, इसकी रेटिंग भी 'न्यूट्रल' से बदलकर 'खरीदें' कर दी है.

UBS में शेयरों में इस तेजी के तीन कारण सुझाए हैं- एक ब्रांड पर ग्राहकों का भरोसा अटूट है, दूसरा ब्रांड इक्विटी मजबूत है और तीसरा कारण है कंपनी के लैब में बनने वाले डायमंड्स से खतरा सीमित है. ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया है कि FY26 में कंपनी की कमाई में 46 परसेंट और FY27 में 21 परसेंट इजाफा हो सकता है. कंपनी के सभी सेगमेंट्स के बिजनेस में ग्रोथ होने की उम्मीद है.

