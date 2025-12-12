हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: इस साल इन शहरों में खूब बिकी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में लोगों ने धड़ल्ले से किया निवेश

Real Estate 2025: साल 2025 में कई और सेक्टर्स के साथ देश के रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफी हलचल देखने को मिली. खासकर, कुछ शहरों में ग्रेड A ऑफिस स्पेस, प्रीमियम हाउसिंग की काफी डिमांड रही.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 12 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Real Estate 2025: भारत का रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है. साल 2047 तक देश के रियल एस्टेट सेक्टर के 5.8 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. इससे देश की जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन मौजूदा 7.3 परसेंट के लेवल से बढ़कर 15.5 परसेंट तक पहुंच जाएगा.

आमतौर पर इस साल देश के कई छोटे-बड़े हिस्सों में घरों या ऑफिस स्पेस की बिक्री हुई है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां 2025 में ग्रेड A ऑफिस स्पेस, प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कई दूसरी चीजों के चलते दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा रही.  

मुंबई

लिस्ट में सबसे पहले MMR (Mumbai Metropolitan Region) का नाम आता है. साल 2025 में इस शहर में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट एक्टिविटी होती देखी गई. अकेले मुंबई शहर में ही नहीं, बल्कि ठाणे, नवी मुंबई और सेंट्रल मुंबई जैसे माइक्रो मार्केट्स में भी प्रॉपर्टी की अच्छी-खासी डिमांड रही. इस दौरान मुंबई में 1,240 लग्जरी यूनिट्स बिके, जो साल की पहली छमाही में टोटल लग्जरी प्रोजेक्ट्स के सेल का 18 परसेंट रहा. इसमें पिछले साल के मुकाबले 29 परसेंट तक की ग्रोथ देखी गई.

शहर में कोस्टल रोड (कमर्शियल) और मेट्रो लाइन्स जैसे कई प्रोजेक्ट्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया गया, जिससे इंवेस्टमेंट को बढ़ावा मिला. मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट के तेजी से आगे बढ़ने की भी यही वजह है. 2025 की तीसरी तिमाही में लगभग 30,300 यूनिट्स (रेजिडेंशियल) की लगातार बिक्री हुई और 29,600 यूनिट्स (रेजिडेंशियल) नए लॉन्च भी हुए. 

Delhi-NCR

रियल एस्टेट की बात हो और दिल्ली-एनसीआर रीजन का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं है. NCR एरिया रियल एस्टेट के लिए एक 'पावरहाउस' बना हुआ है. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ यहां का रियल एस्टेट मार्केट भी तेजी से उभर रहा है. दिल्ली-गुड़गांव के बीच द्वारका एक्सप्रेसवे व मेट्रो रेल और गाजियाबाद से गुरुग्राम तक नमो भारत ट्रेन के तेजी से विस्तार का NCR एरिया में रियल एस्टेट मार्केट को सपोर्ट मिला हुआ है.

CBRE की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की पहली छमाही में 4,000 लग्जरी यूनिट्स के साथ दिल्ली-NCR बिक्री में सबसे आगे रहा, जो पिछले साल के मुकाबले तीन गुना ज्यादा है. वहीं, प्रीमियम सेगमेंट की प्रॉपर्टी लॉन्च करने के मामले में गुरुग्राम सबसे आगे है. तीसरी तिमाही में लगभग 13,900 यूनिट्स (रेजिडेंशियल) की लगातार स्थिर बिक्री हुई, जिसकी औसत कीमत 8,900 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट रही.

बेंगलुरु

लिस्ट में तीसरे नंबर पर बेंगलुरु का नाम आता है, जो भारत के टेक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है. यह एक ऐसा शहर है, जहां कमर्शियल स्पेस की डिमांड काफी ज्यादा है. IT कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, हाई-क्वालिटी टाउनशिप डेवलपमेंट, क्वालिटी-ऑफ-लाइफ में सुधार इन सबका मिला-जुला असर है कि इस शहर का रियल एस्टेट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है.

बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे (BM एक्सप्रेसवे) से इसे और बढ़ावा मिला. 2025 की तीसरी तिमाही में बेंगलुरु में 14,850 यूनिट्स बिके और 15,200 यूनिट्स लॉन्च हुए. इसका औसत सेलिंग प्राइस 8870 रुपये रहा. 

पुणे

पुणे भी उन टॉप शहरों में से है, जहां इस साल बड़े पैमाने पर नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए. चूंकि पुणे  IT इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और एजुकेशन सेक्टर का हब है इसलिए यहां  अधिक मिड-इनकम और प्रीमियम हाउसिंग की सबसे अधिक डिमांड है. हिंजवाड़ी, वाघोली और बानेर जैसे शहर के आसपास के इलाके भी अब निवेशकों को भा रहे हैं. पुणे में तीसरी तिमाही तक लगभग 16,600 यूनिट्स बिके और 19,400 यूनिट्स लॉन्च हुए, जिनकी औसत कीमत 7935 प्रति स्क्वॉयर फीट रखी गई. 

अहमदाबाद 

अहमदाबाद में जैसे-जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आ रही है, वैसे-वैसे रेजिडेंशियल बायर की डिमांड बढ़ रही है. इसके अलावा, कई बड़े लैंड डील भी हुए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी अच्छा-खासा इंवेस्टमेंट हो रहा है. नई GIFT सिटी और मेट्रो सिस्टम के डेवलपमेंट से बायर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. यहां अफोर्डेबल सेगमेंट में भी कई अच्छे प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो रहे हैं, जिससे रियल एस्टेट को और तेजी से उभरने का मौका मिल रहा है. 

दिल्ली-NCR-गुरुग्राम बना लग्जरी हाउसिंग हब

  • 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा लग्जरी घरों की रही और इसमें दिल्ली–NCR, खासकर गुरुग्राम पूरे देश से आगे निकल गया.
  • NCR में 4–6 करोड़+ वाले प्रीमियम घरों की बिक्री में तेज बढ़ोतरी देखी गई.
  • इसमें भी गुरुग्राम ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, जिसे खासतौर पर SPR, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे कॉरिडोर्स की वजह और भी ज्यादा बढ़ावा मिला.
  • इसके अलावा, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, रैपिड रेल, कॉर्पोरेट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्स और हाई-इनकम आबादी के बढ़ने से प्रीमियम घरों की मांग लगातार ऊपर गई.
  • रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि  गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर + कॉर्पोरेट ग्रोथ मॉडल अगले कई सालों तक इसे लग्जरी हाउसिंग के लिए पहली पसंद बनाए रखेगा. 

एक्सपर्ट की राय 

इस पर क्रीवा और कनोडिया ग्रुप के फाउंडर, डॉ. गौतम कनोडिया ने कहा, 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गुरुग्राम अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि भारत का सबसे तेजी से विकसित होता अर्बन ग्रोथ सेंटर बन चुका है. यहां का कॉर्पोरेट वातावरण, इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, हाई-एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार बढ़ती प्रोफेशनल आबादी इन सभी ने मिलकर लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग की मांग को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे कॉरिडोर ने शहर की दिशा बदल दी है, जहां बड़े आकार के घर, बेहतर कनेक्टिविटी और ग्लोबल-स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल अब रोजमर्रा की जरूरत बनते जा रहे हैं. आने वाले सालों में गुरुग्राम की मांग और भी मजबूत होगी क्योंकि यहां रहने वालों की आय, जीवनशैली और भविष्य की अपेक्षाएं लगातार ऊपर जा रही हैं. गुरुग्राम अब सिर्फ NCR नहीं, बल्कि पूरे देश की लग्जरी हाउसिंग ग्रोथ को लीड कर रहा है.

 

Year Ender 2025: पीटते रहे माथा जिसने भी इन पर लगाया दांव, 2025 में इन स्टॉक्स ने बनाया निवेशकों को कंगाल 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Published at : 12 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Real Estate India Real Estate Year Ender 2025 Real Estate 2025
