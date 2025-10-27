Chhath Puja 2025: क्या 28 अक्टूबर को छठ पूजा पर बंद रहेंगे बैंक? जानें छुट्टियों की पूरी डिटेल
आज 27 अक्टूबर को छठ महापर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है. ऐसे में भारत के कई राज्यों के बैंकों में आज और कल छुट्टी होगी. बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें.
Chhath Puja bank holiday 2025: दिवाली बीत गई और त्योहारी सीजन भी खत्म होने वाला हैं. हालांकि, आज 27 अक्टूबर को छठ महापर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है. कल 28 अक्टूबर को छठ महापर्व के प्रातः अर्घ्य का त्योहार मनाया जाएगा.
ऐसे में भारत के कई राज्यों के बैंकों में आज और कल छुट्टी होगी. अगर, आप इन दिनों में बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको आरबीआई के द्वारा छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लेनी चाहिए. जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो.
छठ पूजा को लेकर बैंक हॉलिडे
छठ महापर्व के पावर अवसर पर संध्या अर्घ्य को लेकर कोलकाता, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे. अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो, आज आपको बैंक जाने से परहेज करना चाहिए. वरना आपको परेशानी हो सकती हैं. वहीं मंगलवार, 28 अक्टूबर को छठ महापर्व के प्रातः अर्घ्य के कारण बिहार और झारखंड राज्य के सभी बैंक बंद रहेंगे.
यानी कि बिहार और झारखंड राज्य में कुल 2 दिनों की छुट्टी होगी. अगर आप आज या कल बैंक जाने की प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपना प्लान कैंसिल कर देना चाहिए. इन तीनों ही राज्यों में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पहले की तरह ही चालू रहेंगी. आप डिजिटली इन सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे.
क्या राजधानी दिल्ली में बंद हैं बैंक?
आरबीआई की ओर से दिल्ली में छठ पूजा को लेकर किसी भी प्रकार की बैंकों में छुट्टी की घोषणा नहीं की हैं. यानि कि, दिल्ली के सभी बैंकों में 27 और 28 अक्टूबर को सामान्य कामकाज जारी रहेगा.
नवंबर महीने में बैंक छुट्टियां
1 नवंबर को बेंगलुरु में कन्नड़ राज्योत्सव और देहरादून में इगास-बग्वाल के अवसर पर बैंकों की छुट्टी रहेगी. इसके बाद 5 नवंबर को गुरुनानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पूरे देश के बैंकों में सामान्य कामकाज नहीं हो पाएगा. साथ ही 2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे.
यह भी पढ़ें: छठ पूजा पर सोने की चमक पड़ी फीकी, चांदी पर भी लगा ब्रेक, जानें अपने शहर के ताजा रेट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL