हिंदी न्यूज़बिजनेसछठ पूजा पर सोने की चमक पड़ी फीकी, चांदी पर भी लगा ब्रेक, जानें अपने शहर के ताजा रेट

छठ पूजा पर सोने की चमक पड़ी फीकी, चांदी पर भी लगा ब्रेक, जानें अपने शहर के ताजा रेट

सोमवार के कारोबारी दिन घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. MCX पर 5 दिसंबर वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा 1,22,500 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 27 Oct 2025 10:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार के कारोबारी दिन भी गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार, 27 अक्टूबर को  1,22,500 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,23,451 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

करीब 10:10 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,22,150 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1300 रुपए की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआत कारोबार में ही 1,21,822 रुपए के लो लेवल पर पहुंचा था. 

वहीं, सोमवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है. 27 अक्टूबर को 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला चांदी 1,42,910 रुपए पर ट्रेड करते हुए ओपन हुआ. खबर लिखे जाने तक, चांदी 1,46,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो पिछले बंद की तुलना में करीब 1400 रुपए की गिरावट को दिखाता है. 
 
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,630 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,250 रुपए 
18 कैरेट - 93,510 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,480 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,100 रुपए 
18 कैरेट - 93,360 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,910 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,500 रुपए 
18 कैरेट - 95,750 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,480 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,100 रुपए 
18 कैरेट - 93,360 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,530 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,150 रुपए 
18 कैरेट - 93,410 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,630 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,250 रुपए 
18 कैरेट - 93,510 रुपए

सोना और चांदी दोनों ही बहुमूल्य धातु हैं. भारतीय तो इनकी खरीदारी को शुभ मानते हैं. आखिरी के कुछ सालों में सोने की कीमतों में आई तेजी ने आम लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल कर दिया हैं. हालांकि, दिवाली के बाद से इसकी कीमतें कम हुई है.

ऐसे में निवेशक और आमलोगों के लिए सोना खरीदने का एक अवसर भी है. निवेशक तो शुरु से ही सोने की खरीदारी करते हैं. उनका मानना हैं कि, सोना वैश्विक स्तर पर बाजार में होने वाली उतार-चढ़ाव से उन्हें बचाता है. इसलिए निवेशक सोने पर अपना दांव लगाते हैं.  

Published at : 27 Oct 2025 10:35 AM (IST)
Tags :
Gold Price Today Gold Rate 27 October
Embed widget