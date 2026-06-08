LPG Price Hike: यूएस और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है. जिसके चलते दुनियाभर में इसका असर देखने को मिल रहा है. पेट्रोल- डीजल और गैस की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है. खासतौर से बात करें भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तीन महीने के अंदर ही इनकी कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है. 7 जून से दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर का दाम 29 रुपये बढ़कर 942 रुपये हो गया है.

भारत में सस्ती है घरेलू गैस

हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने के बावजूद भारत में रसोई गैस अभी भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी सस्ती है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की वास्तविक लागत अब 1,600 रुपये से ज्यादा हो गई है, लेकिन दिल्ली में सामान्य उपभोक्ता को ये 942 रुपये में मिल रहा है. वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद प्रभावी कीमत सिर्फ 642 रुपये पड़ती है.

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अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इजाफा

इसका मतलब है कि सामान्य उपभोक्ता भी बाजार कीमत से करीब 700 रुपये कम चुका रहे हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इससे भी ज्यादा राहत मिल रही है. भारत में एलपीजी आयात की कीमतें सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (Saudi CP) से जुड़ी होती हैं. फरवरी में ये कीमत 543 डॉलर प्रति टन थी, जो अप्रैल में बढ़कर 775 डॉलर और जून में करीब 790 डॉलर प्रति टन पहुंच गई. यानी चार महीनों में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में करीब 46 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

अगर इस बढ़ोतरी का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाता, तो सिलेंडर काफी महंगा हो जाता. लेकिन केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियां इस एक्स्ट्रा लागत का बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही हैं.

भारत में सस्ता है LPG

दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत में एलपीजी काफी सस्ता है. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर 642 रुपये में मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में इसकी कीमत लगभग 1,046 रुपये, नेपाल में 1,207 रुपये, बांग्लादेश में 1,225 रुपये और श्रीलंका में 1,241 रुपये है. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में सिलेंडर की कीमत 1,750 रुपये से ज्यादा है, जबकि कनाडा में ये 2,400 रुपये से ऊपर पहुंच जाती है.

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