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हिंदी न्यूज़बिजनेस180 रुपए के बिस्किट पर नौकरी से निकाला, कंपनी अब 28 लाख देकर बुला रही वापस, शख्स ने ठोका केस

180 रुपए के बिस्किट पर नौकरी से निकाला, कंपनी अब 28 लाख देकर बुला रही वापस, शख्स ने ठोका केस

Job News: अमेरिका के केंटकी स्थित फोर्ड के ट्रक प्लांट में एक कर्मचारी 11 साल से काम कर रहा था, लेकिन एक दिन कर्मचारी को सिर्फ 1.95 डॉलर के बिस्किट के पैसे न देने के शक में नौकरी से निकाल दिया गया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jul 2026 04:57 PM (IST)
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  • कर्मचारी ने वापसी प्रस्ताव ठुकराकर कानूनी कार्रवाई चुनी।

Job News: जीवन में पहली बार नौकरी करने का अनुभव ही अलग होता है. हर नौकरी करने वाला व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि नौकरी करना कोई छोटी बात नहीं है. हालांकि, कई बार कुछ ऐसे भी केस सामने आते हैं, जिनमें कंपनी गलतफहमी या किसी दूसरी वजह से अपने कर्मचारी को अचानक निकाल देती है. ऐसा ही एक मामला अमेरिका से सामने आया है, यहां एक कर्मचारी को सिर्फ 1.95 डॉलर (लगभग 180 रुपये) के बिस्किट के पैसे न देने के शक में नौकरी से निकाल दिया गया. हालांकि, इस मामले की सच्चाई कुछ और ही थी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अमेरिका के केंटकी स्थित फोर्ड के ट्रक प्लांट में 60 साल के कुर्ट क्रोम नाम का एक व्यक्ति पिछले 11 साल से काम कर रहा था. उन्होंने एक दिन सेल्फ-चेकआउट मशीन से बिस्किट खरीदा, लेकिन तकनीकी दिक्कत की वजह से कंपनी को लगा कि उन्होंने बिस्किट के पैसे नहीं दिए और बिना पैसे दिए ही बिस्किट निकाल लिया है, जिसके बाद कंपनी ने शख्स पर आरोप लगाते हुए उसे नौकरी से तुरंत निकाल दिया, लेकिन कुछ समय बाद शख्स की सच्चाई कंपनी को पता चली. 

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कैसे पता चली सच्चाई?

बता दें कि जब कुछ समय के बाद शख्स के बैंक रिकॉर्ड की जांच की गई तो उससे यह पता चला कि उसने बिस्किट बिना पैसे दिए नहीं लिया था, बल्कि 1.95 डॉलर का भुगतान सफलतापूर्वक हो चुका था, जिसके बाद कंपनी ने शख्स को दोबारा नौकरी पर वापस आने के लिए कहा.  

कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ उठाया कदम

कर्मचारी ने फोर्ड और फूड सर्विस कंपनी अरामार्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया. इस मामले में उनके वकील ने कहा कि जब पैसे दे दिए गए थे और रिकॉर्ड भी मौजूद था, उसके बाद चोरी का आरोप लगाकर नौकरी ने निकालना नहीं चाहिए था. फिलहाल कर्मचारी का वकील दोनों कंपनी को कानूनी नोटिस भेजने की तैयार में है.

क्या कर्मचारी दोबारा नौकरी पर लौटा? 

कंपनी ने शख्स को सिर्फ नौकरी पर दोबारा लौटने का ही प्रस्ताव नहीं दिया, बल्कि करीब 28 लाख रुपये की बकाया सैलरी देने को भी कहा, लेकिन इसके बावजूद भी कुर्ट क्रोन ने नौकरी पर आने से मना कर दिया. इस पर कुर्ट का कहना था कि बिना किसी जांच के उन पर चोरी का आरोप लगाया गया. साथ अपनी बात तक रखने का मौका नहीं दिया. 

कुछ जरूरी बातों का रखें ध्यान

  • अगर आप भी अपनी कंपनी में लगी सेल्फ-चेकआउट मशीन से कोई सामान ले रहे हैं तो ट्रांजैक्शन करने के बाद मैसेज जरूर चेक कर लें.
  • अगर मशीन में एरर दिखाई देता है पहले स्टाफ को बुला लें, दोबारा ट्रांजैक्शन करने की गलती न करें.
  • रसीद और बैंक से जुड़े ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को संभालकर रखना चाहिए.
  • पहले चेक कर लें कि पेमेंट हो गई है, तभी सामान लेकर जाए.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 04:57 PM (IST)
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