हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol News: नेपाल में भारत से 60 रुपए महंगा है पेट्रोल, कीमतों में अंतर का फायदा उठा रहे तस्कर, सरकार ने लिया ये एक्शन

Petrol News: नेपाल में भारत से 60 रुपए महंगा है पेट्रोल, कीमतों में अंतर का फायदा उठा रहे तस्कर, सरकार ने लिया ये एक्शन

Petrol News: नेपाल में पेट्रोल की कीमतें भारत में पेट्रोल की कीमतों से करीब 60 महंगी है. ऐसे में पड़ोसी देश होने के चलते कई तस्कर भी इसका फायदा उठा रहे हैं. जिन पर सरकार ने लगाम लगाई है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 08 Jun 2026 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

Petrol Smuggling: ईरान- यूएस के बीच चल रहे युद्ध का असर अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है. भारत में जहां पेट्रोल- डीजल की कीमतें बढ़ी हैं , तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है. लेकिन पड़ोसी देश होने के बावजूद इन दोनों देशों में पेट्रोल की कीमतों में जमीन- आसमान का फर्क है. ये फर्क इतना ज्यादा है कि दोनों देशों के बीच तस्करों की संख्या बढ़ने लगी है. अब सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर ली है.

पेट्रोल की हो रही तस्करी
इस ग्लोबल संकट के दौर में नेपाल में पेट्रोल की कीमत उत्तर प्रदेश की तुलना में करीब 60 रुपये (प्रति लीटर के हिसाब से) ज्यादा है. इस भारी मुनाफे का फायदा उठाने के लिए लोग कम कीमत में पेट्रोल खरीदकर नेपाल में तस्करी कर रहे हैं. इसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, ऑइल मार्केटिंग कंपनियां और सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने मिलकर बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखने की ठानी है.

ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर सबसे नया अपडेट, न्यूनतम बेसिक सैलरी में 92% से 283% तक उछाल की उम्मीद

अब सरकार की नजर नेपाल की बॉर्डर पर रहने वाली है, यहां तीन स्तरीय निगरानी प्रणाली तैयार की गई है जो हर आने- जाने वाली की अच्छी तरह से तलाशी लेगी. इस तगड़े चेकिंग सिस्टम की मदद से भारत से सस्ता तेल ले जाकर तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये 8 जिले निगरानी में
उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच करीब 579 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है. यहां से आना- जाना काफी आसान है, न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, तेल के इस खेल को देखते हुए यूपी के 8 सीमावर्ती जिलों में चौतरफा निगरानी बढ़ा दी गई है. इन जिलों में बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा और बस्ती शामिल है.

ये भी पढ़ें: LPG Price Hike: एलपीजी गैस सिलेंडर और होगा महंगा, केंद्र सरकार ने कर दिया साफ, कारण भी बता दिया

इस तरह रखी जा रही निगरानी

  • पेट्रोल पंपों पर डिजिटल और मैनुअल निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे बार-बार कम गैप में तेल भरवाने वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें जरूरत के हिसाब से ही ईंधन दिया जा रहा है.
  • जिला प्रशासन पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण कर थोक ईंधन खरीद और नेपाल सीमा की ओर बार-बार जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रख रहा है.
  • अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात शसस्त्र सीमा बल (SSB) ने संवेदनशील रास्तों और सीमा से लगे गांवों में गश्त व खुफिया निगरानी कड़ी कर दी है.

इस तरह से सरकार पूरी तरह निगरानी रख रही है और तेल की तस्करी को रोकने की कवायद कर रही है.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 08 Jun 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Petrol Price India Petrol Price Nepal Petrol Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Petrol News: नेपाल में भारत से 60 रुपए महंगा है पेट्रोल, कीमतों में अंतर का फायदा उठा रहे तस्कर, सरकार ने लिया ये एक्शन
नेपाल में भारत से 60 रुपए महंगा है पेट्रोल, कीमतों में अंतर का फायदा उठा रहे तस्कर, सरकार ने लिया ये एक्शन
बिजनेस
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर सबसे नया अपडेट, न्यूनतम बेसिक सैलरी में 92% से 283% तक उछाल की उम्मीद
फिटमेंट फैक्टर पर सबसे नया अपडेट, न्यूनतम बेसिक सैलरी में 92% से 283% तक उछाल की उम्मीद
बिजनेस
LPG Price Hike: एलपीजी गैस सिलेंडर और होगा महंगा, केंद्र सरकार ने कर दिया साफ, कारण भी बता दिया
LPG Price Hike: एलपीजी गैस सिलेंडर और होगा महंगा, केंद्र सरकार ने कर दिया साफ, कारण भी बता दिया
बिजनेस
Rajesh Exports: गबन- हेराफेरी के आरोपों के बीच लगातार तीसरे दिन गिरे राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर, PLI स्कीम से भी हटाई जा सकती है कंपनी
गबन- हेराफेरी के आरोपों के बीच लगातार तीसरे दिन गिरे राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर, PLI स्कीम से भी हटाई जा सकती है कंपनी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
टेलीविजन
'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा
'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा
विश्व
'जहाज में भर रहा पानी, लाइफ बोट पर आग', US नेवी का अटैक, रेस्क्यू कर 24 भारतीयों को बचाया
'जहाज में भर रहा पानी, लाइफ बोट पर आग', US नेवी का अटैक, रेस्क्यू कर 24 भारतीयों को बचाया
क्रिकेट
अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन से हराकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बड़ा बयान, बोले- 'ये जीत हमारे लिए...'
अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रन से हराकर गिल का बड़ा बयान, बोले- 'ये जीत हमारे लिए...'
विश्व
Iran US War: 'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
ट्रेंडिंग
Philippines Earthquake Video: आंखों में खौफ और घुटनों पर दुनिया... फिलीपींस के भूकंप से डरे-सहमे दिखे स्कूल के बच्चे
आंखों में खौफ और घुटनों पर दुनिया... फिलीपींस के भूकंप से डरे-सहमे दिखे स्कूल के बच्चे
एग्रीकल्चर
Galghontu Disease: मॉनसून में दूधारू पशुओं में तेजी से फैलता है यह रोग, हो सकती है मौत 
मॉनसून में दूधारू पशुओं में तेजी से फैलता है यह रोग, हो सकती है मौत 
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget