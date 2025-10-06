हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसत्योहारी सीजन में सस्ती उड़ानों का तोहफा! DGCA ने एयरलाइंस को दिया बड़ा निर्देश

त्योहारी सीजन में सस्ती उड़ानों का तोहफा! DGCA ने एयरलाइंस को दिया बड़ा निर्देश

त्योहारी सीजन में लोगों को महंगी टिकट का टेंशन सताने लगता है. दीपावली में तो टिकट और भी महंगे हो जाते है. इस साल दीपावली में हवाई यात्रा करने वालो को सस्ती हवाई यात्रा का मौका मिल सकता है.

Diwali Flight Fares 2025 : त्योहारी सीजन आते ही लोगों को महंगी टिकट का टेंशन सताने लगता है. दीपावली और छठ जैसे पर्व में तो टिकट और भी महंगे हो जाते है. हालांकि इस साल दीपावली में हवाई यात्रा करने वालो को सस्ती हवाई यात्रा का मौका मिल सकता है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि, त्योहारी मौसम में एयरलाइन हवाई किराए में बढ़ोतरी रोकने के लिए प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था करें. साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि, त्योहारों पर हवाई किराए पर नजर रखना और किराए में बढ़ोतरी जैसे कदम पर नजर रखना DGCA की जिम्मेदारी है.

एयरलाइन कंपनी से हुई चर्चा

DGCA ने एयरलाइनों के साथ हुई बातचीत को सकारात्मक बताया. DGCA  के अनुसार एयरलाइन कंपनियों ने अतिरिक्त उड़ान करने का वादा किया है. जिससे त्योहारों में बढ़ने वाले किराए को कम किया जा सकेगा. बतौर DGCA 42 सेक्टरों में IndiGo लगभग 730 अतिरिक्त उड़ानें, Air India और Air India Express20 सेक्टरों में करीब 486 उड़ानें और SpiceJet 38 सेक्टरों में लगभग 546 उड़ानें अतिरिक्त करने का फैसला लिया है. जिससे त्योहारी सीजन में यात्रियों को महंगे टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी और वे सामान्य किराए पर यात्रा कर सकेंगे.

DGCA करेंगी सख्त निगरानी

त्योहारों को लेकर भारत में अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने के बीच यात्रा सबसे ज्यादा की जाती है. जिससे कई रूट्स बहुत व्यस्त रहते है और किराए में भी बढ़ोतरी हो जाती है. हालांकि DGCA इस साल हवाई किराए और एयरलाइन उड़ानों पर सख्त निगरानी रखने वाला हैं, ताकि लोगों को आसानी से और सस्ती टिकट मिल सके. एविएशन एनालिटिक्स फर्म Cirium ने बताया कि भारतीय एयरलाइंस अक्टूबर महीने में साप्ताहिक 22,945 घरेलू उड़ान करने की योजना है, जो पिछले साल की तुलना में 2.1 प्रतिशत कम बताई जा रही है.   

क्यों होते है त्योहारी सीजन में हवाई टिकट महंगे

भारत में त्योहारी सीजन आते ही लोग अपने घर और परिवार के पास जाने की योजना बनाते है. दीपावली तो पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है. इसके बाद छठ पर्व आता है. ऐसे में हवाई टिकट यात्रा की मांग बढ़ जाती है. मांग अधिक होने और सीमित हवाई उड़ानों के कारण टिकट के कीमतों में जबरदस्त उछाल होता है. जिसके कारण यात्रियों को अधिक पैसे देने पड़ते है. हालांकि इस साल सरकार के द्वारा उठाए गए इन कदमों से हवाई टिकट सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है.  

यह भी पढ़ें :  50 रुपए से नीचे का यह शेयर बना मल्टीबैगर, 6 महीने में कर दिया पैसा डबल

 

Published at : 06 Oct 2025 08:54 AM (IST)
Tags :
Cheap Air Tickets India Diwali Flight Fares 2025
और पढ़ें
