कंपनी की दिवाली गिफ्ट देख फटी की फटी रह गई आंखें, बॉस की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

हिंदी न्यूज़बिजनेसकंपनी की दिवाली गिफ्ट देख फटी की फटी रह गई आंखें, बॉस की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

Diwali Gift: पहले तो कंपनी ने अपने चंडीगढ़ वाले ऑफिस में ग्रैंड दिवाली पार्टीरखी, जिसके बाद टॉप परफॉर्मर रहे कर्मचारियों को शानदार एसयूवी का रिवॉर्ड दिया गया. इसे देख सभी हैरान रह गए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Oct 2025 12:32 PM (IST)
Diwali Gift: दिवाली के मौके पर लोग एक-दूसरे को तोहफे और मिठाइयां बांटते हैं. कंपनियां भी अपने वर्कर्स को गिफ्ट्स या बोनस देकर खुश करती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने कर्मचारियों को ऐसा नायाब तोहफा दिया है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

हम यहां बात कर रहे हैं हैं चंडीगढ़ के MITS ग्रुप की, जिसने अपने यहां दिन-रात काम करने वाले कर्मचारियों को चमचमाती गाड़ियां दी है और वो भी कोई ऐसी-वैसी कार नहीं, लग्ज्यूरियस SUVs भेंट में दी गई है.

इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

MITS ग्रुप के चेयरमैन एमके भाटिया ने दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को 51 कार की चाबियां डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. पहले तो कंपनी ने अपने चंडीगढ़ वाले ऑफिस में ग्रैंड दिवाली पार्टी रखी, जिसके बाद टॉप परफॉर्मर रहे कर्मचारियों को शानदार एसयूवी का रिवॉर्ड दिया गया. कंपनी ने शोरूम से MITS उपहार में दी गई कारों की एक रैली भी रखी.

वर्कर्स को मानते हैं कंपनी की रीढ़

एमके भाटियां कंपनी चलाने के साथ सोशल वर्क भी करते हैं. वह पिछले तीन साल से लगातार तोहफे में कार दे रहे हैं. पिछले साल उन्होंने दिवाली पर 50 कारें देने का वादा किया और उन्होंने अपना वादा निभाया.

भाटिया अपने वर्कर्स को दवा बनाने वाली अपनी कंपनी की रीढ़ मानते हैं. उनकी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण MITS की सफलता का आधार हैं इसलिए उनके प्रयासों को पहचानना और उन्हें प्रेरित करना उनका लक्ष्य है. यह दिखावा नहीं है, बल्कि टीम स्पिरिट को मजबूत करना और कंपनी के भीतर एक घर जैसा माहौल बनाना है.

भाटिया ने कहा कि जब टीम खुश होगी, तो कंपनी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगी. पिछले साल उन्होंने दिवाली से एक दिन पहले 15 कारें वितरित की थीं. उससे एक साल पहले उन्होंने अपने कर्मचारियों को 12 कारें देकर सुर्खियां बटोरी थीं.

 

कस लें कमर, अब बस कुछ ही घंटे बचे! क्या इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग में चमकेगी किस्मत, क्या कहते हैं आंकड़े?

Published at : 21 Oct 2025 12:32 PM (IST)
Embed widget