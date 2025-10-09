दिवाली से पहले सरकार का फिर तोहफा! केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 8% तक हुई बढ़ोतरी

DA Hike News: केंद्र सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. दीपावली से पहले आए इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है. आपको बता दें कि पिछले सप्ताह सरकार ने 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए भी डीए बढ़ाने का ऐलान किया था. इस संबंध में जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है.

5वें वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी

वित्त मंत्रालय के अनुसार, 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत कर दिया गया है. यानी कर्मचारियों को 8 प्रतिशत डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा. यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी. गौरतलब है कि 5वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2005 में समाप्त हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसी स्केल के अनुसार भुगतान किया जाता है.

6वें वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी

6वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत किया गया है. यानी कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा. यह बदलाव भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा. 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2015 में समाप्त हुआ था, जिसके बाद 7वां वेतन आयोग लागू किया गया.

7वें वेतन आयोग के तहत हालिया बढ़ोतरी

कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी. इस निर्णय का सीधा लाभ लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को मिला है.

केंद्र सरकार हर साल दो बार — जनवरी और जुलाई में — महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है. इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देना है. त्योहारी सीजन में आई यह घोषणा कर्मचारियों के लिए एक वेतनवृद्धि जैसा बड़ा तोहफा साबित हुई है.

