कमजोर लिस्टिंग के बाद जोरदार वापसी, इस कंपनी के शेयर बने रॉकेट, निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Capillary Technologies Listing: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 21 नवंबर को कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के शेयरों की डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई. बीएसई पर कंपनी के शेयर करीब 3 फीसदी की गिरावट के साथ 560 रुपए पर लिस्ट हुए. वहीं, एनएसई पर भी कंपनी शेयरों की शुरुआत कमजोर रही और यह 0.88 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 571.90 रुपए पर लिस्ट हुए.

कंपनी ने आईपीओ शेयर प्राइस 577 रुपए तय किया था. यानी कि, निवेशकों को आईपीओ लिस्टिंग गेन नहीं मिला. हालांकि, कमजोर शुरुआत के बावजूद भी शेयरों ने रिकवरी करने का प्रयास किया और शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली. बीएसई पर कंपनी के शेयर दिन के शुरुआत के मुकाबले करीब 11 फीसदी उछाल दर्ज करते हुए ट्रेड कर रहे हैं.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

शुक्रवार दोपहर करीब 12:15 बजे बीएसई पर कंपनी के शेयर 621.05 रुपए पर कारोबार कर रहे थे. जो दिन की शुरुआत से करीब 11 फीसदी या 60 रुपए की तेजी को दिखाता है. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी के शेयर 633 रुपए के हाई लेवल पर पहुंच गए थे. वहीं, दिन का लो लेवल 560 रुपए था. बीएसई पर कंपनी की शुरुआत 560 रुपए पर हुई थी.

एनएसई पर कंपनी के शेयर 621 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जो दिन की शुरुआत से करीब 9 फीसदी या 49 रुपए की तेजी को दिखाता है. एनएसई पर शेयर 571.90 रुपए पर ओपन हुए थे. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 633.90 रुपए के हाई लेवल पर पहुंच गए थे. वहीं, लो लेवल 570.05 रुपए था.

क्या करती है कंपनी?

4,927.24 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रखने वाली कैपिलरी टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (SaaS) कंपनी हैं. कंपनी की शुरुआत साल 2008 में हुई थी. कंपनी ग्राहक लॉयल्टी, रिवार्ड्स मैनेजमेंट, एंगेजमेंट और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे क्षेत्र में काम करती है. प्यूमा, एसिक्स, डोमिनोज, इंडिगो और पॉलीकैब जैसे बड़े ब्रांड कंपनी के ग्राहक लिस्ट में शामिल हैं.



डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: आज सोना खरीदने के लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च? जानें 1 ग्राम गोल्ड की कितनी है लेटेस्ट कीमत