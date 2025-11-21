आज सोना खरीदने के लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च? जानें 1 ग्राम गोल्ड की कितनी है लेटेस्ट कीमत

Gold-Silver Price Today: भारत में 24, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत में गुरुवार, 21 नवंबर को गिरावट देखी गई थी. हालांकि, आज सोने-चांदी की कीमतों में फिर से तेजी देखी जा रही है. आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 12,448 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल के मुकाबले 22 रुपये ज्यादा है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 20 रुपये बढ़कर 11,410 प्रति ग्राम है और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 गोल्ड भी कहते हैं) का भाव 9,336 प्रति ग्राम है, जो गुरुवार से सिर्फ 17 रुपये ही ज्यादा है.

10 ग्राम की आज कितनी है कीमत?

सोने को पिछले कुछ सालों से निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि यह महंगाई से बचने का एक बढ़िया तरीका रहा है. इस तरह से अगर 10 ग्राम के हिसाब से देखें, तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,480 रुपये है, जबकि कल कीमत 1,24,260 रुपये थी. वहीं, 22 कैरेट की कीमत 1,14,100 रुपये है, जो कल 1,13,900 रुपये थी. 18 कैरेट की कीमत 93,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल 93,190 रुपये थी.

इन शहरों में आज सोने की कीमत

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, विजयवाड़ा, नागपुर जैसे शहरों में आज 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम क्रमश: 12,448 रुपये और 11,410 रुपये है.

चेन्नई, कोयंबटूर, सेलम और त्रिची में आज 24 कैरेट की कीमत 12,502 रुपये प्रति ग्राम है और 22 कैरेट सोने की कीमत 11,460 रुपये प्रति ग्राम है.

दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ और अयोध्या में आज 24 कैरेट का सोना प्रति ग्राम 12,463 रुपये के रेट पर बिक रहा है. वहीं, 22 कैरेट की कीमत 11,425 रुपये है.

चांदी की कितनी है आज कीमत?

आज भारत में चांदी की कीमत 161 प्रति ग्राम और 1,61,000 प्रति किलोग्राम है, जो कल के मुकाबले क्रमश: 4 रुपये और 4,000 रुपये की गिरावट को दर्शाता है. भारत में चांदी की कीमत इंटरनेशनल कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल पर भी निर्भर करती है. अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है और इंटरनेशनल कीमतें स्थिर रहती हैं, तो चांदी और महंगी हो जाएगी.

