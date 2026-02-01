Budget 2026 Income Tax Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में केंद्रीय बजट 2026-27 को पेश करेंगी. हर साल की तरह इस बार भी देश का मिडिल क्लास और सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स टैक्स में राहत की उम्मीद में बजट भाषण को ध्यान में सुनेंगे.

पिछले साल के बजट में पुराने टैक्स रिजीम में तो कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन नए रिजीम में टैक्स स्लैब रेट बदलने जैसे चीजें शामिल हुई थीं. टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि बजट 2026 में इनकम टैक्स में किसी बड़े बदलाव की गुंजाइश कम है. हालांकि, कंजम्पशन को और बढ़ावा देने के लिए कुछ बदलाव की उम्मीद लगाई जा रही है. आइए हम आपको इस खबर के जरिए इनकम टैक्स के मोर्चे पर लगाई जा रही 5 उम्मीदों के बारे में बताने जा रहे हैं.

अभी नए टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:

फिलहाल इनकम टैक्स में बेसिक छूट की लिमिट 4 लाख रुपये है. टैक्सपेयर्स की मांग है कि कंप्लायंस का बोझ कम करने के लिए इस सीमा को और बढ़ाया जाए.

4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये के ब्रैकेट में इनकम पर 5 परसेंट टैक्स लगता है.

8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के ब्रैकेट में इनकम पर 10 परसेंट टैक्स लगता है.

12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 परसेंट टैक्स लगता है, जो 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की इनकम के लिए बढ़कर 20 परसेंट और 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये के बीच कमाने वालों पर 25 परसेंट टैक्स लगता है.

24 लाख रुपये से ज्यादा की किसी भी इनकम पर 30 परसेंट की सबसे ज्यादा स्लैब दर से टैक्स लगता है. सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि FM सीतारमण 30 परसेंट वाले टैक्स ब्रैकेट के लिए इनकम की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दें.

अभी सेक्शन 87A के तहत रिबेट लेने के बाद 12 लाख रुपये तक की इनकम (सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए 12.75 लाख रुपये) टैक्स फ्री है. टैक्स एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जा सकता है.

