कहीं ये Auto Stock ना बिगाड़ दे आपका पोर्टफोलियो, ब्रोकरेज ने बताया 26% गिरेगा भाव

Hyundai Motor Auto Stocks Shares: डोमेस्टिक ब्रोकरेज इनक्रेड इक्विटीज का कहना है कि कंपनी के शेयरों में और गिरावट आएगी. कंपनी के शेयरों में करेंट लेवल से 26 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 27 Sep 2025 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

Hyundai Motor Auto Stocks Shares: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के शेयरों में 26 सितंबर, 2025 को भारी गिरावट देखने को मिला. सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर 3.57 प्रतिशत गिरकर 2639 रुपए के निचले स्तर पर पहुंच गया. आखिरी 6 दिनों में कंपनी शेयर में 6 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. डोमेस्टिक ब्रोकरेज इनक्रेड इक्विटीज का कहना है कि कंपनी के शेयरों में और गिरावट आएगी. डोमेस्टिक ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के शेयरों में करेंट लेवल से 26 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है.

हुंडई मोटर के शेयर पर ब्रोकरेज इनक्रेड इक्विटीज के एनालिस्ट ने रेड्यूस कॉल देते हुए टारगेट प्राइस को कम कर दिया है. ब्रोकरेज ने  टारगेट शेयर प्राइस को घटाकर 2023 रुपए प्रति शेयर किया है. हालांकि इससे पहले ब्रोकरेज ने 2737 रुपए का प्रति शेयर सेट किया था.

इन वजहों से ब्रोकरेज ने घटाई रेटिंग

ब्रोकरेज इनक्रेड इक्विटीज के अनुसार, भारत सरकार के जीएसटी कटौती के फैसले से हुंडई मोटर पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. इनक्रेड इक्विटीज के एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ को प्रभावित नहीं कर पाएगी. साथ ही इससे कार डिमांड में एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है, जिससे कंपनी को फायदा होता नहीं दिख रहा है.

जीएसटी कटौती से छोटी कारों की मांग बढ़ेगी, पर हुंडई मोटर इस पर अधिक निर्भर नहीं करती है. कंपनी की कमाई बड़ी सेल्स से अधिक आती है. ब्रोकरेज ने बताया है कि हुंडई एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिसके कारण कंपनी दूसरी कंपनियों के मुकाबले पिछड़ सकती है.

Ebitda मार्जिन पर दिखेगा दबाव 

ब्रोकरेज ने संभावना जताई है कि कंपनी के नई प्लांट की वजह से शॉर्ट टर्म पीरियड में ओवरहेड्स के चलते Ebitda मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, ब्रोकरेज का ऐसा भी मानना है कि नया प्लांट फुल कैपेसिटी में शुरू हो जाने पर मार्जिन से दबाव हटने लगेगा. भारत सरकार के नए जीएसटी रिफॉर्म्स  से ऑटो सेक्टर में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है. सामान्य परिवार भी छोटी कार सेगमेंट में खरीदारी करने का विचार बना रहे हैं. ऑटो की कीमतों में आई कमी से फेस्टिव सीजन में मांग बढ़ने की पूरी उम्मीद है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 27 Sep 2025 05:07 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

