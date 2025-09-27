खतरे का बजने लगा अलार्म! सब कुछ बदल देगा AI, इसके असर से बच पाना है नामुमकिन

Artificial Intelligence: दुनियाभर की कई बड़ी कंपनियों से छंटनी की खबरें बीते कुछ महीनों से सामने आ रही हैं. इनमें अमजेन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, TCS, इंटेल जैसी कई कंपनियां हैं, जिन्होंने सैंकड़ों कर्मचारियों को काम से निकाला है. इसका सबसे बड़ा कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बताया जा रहा है.

इस बीच, वॉलमार्ट (Walmart) के सीईओ डग मैकमिलन (Doug McMillon) ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कई नौकरियां खत्म कर देगी और वर्कफोर्स को एक नया रूप देगी. यह एक वास्तविकता है, जिसका आमना-सामना करने के लिए अब दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट भी तैयार है. डग मैकमिलन का कहना है कि एआई यकीनन तौर पर हर नौकरी को बदल देगा.

उम्मीदों से कहीं अधिक आएगा बदलाव

अर्कांसस के बेंटनविले में एक वर्कफोर्स कॉन्फ्रेंस में सीईओ डग मैकमिलन ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा, ''आने वाले समय में काम करने के हर पहलू पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा, यह बिल्कुल साफ है कि एआई सचमुच हर नौकरी को बदल देगा. बमुश्किल ऐसा होगा कि दुनिया में कोई ऐसी नौकरी हो जिसे एआई बदल पाए.''

उनके इस बयान से साफ है कि एआई को अपनाने से लेबर मार्केट में बदलाव हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक आएगा. Wall Street Journal की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फोर्ड से लेकर जेपी मॉर्गन चेज और अमेजन तक, सभी कंपनियों ने नौकरियों पर इसके बढ़ते प्रभाव के बारे में इसी तरह की चेतावनियां दी हैं.

कुछ निकाले जाएंगे, कुछ काम पर रखे जाएंगे

2.1 मिलियन कर्मचारियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर कंपनी वॉलमार्ट, ने कहा कि अगले तीन सालों में उसके कर्मचारियों की संख्या पहले जैसी ही रहने वाली है, लेकिन चूंकि कुछ काम करने के तरीके बदल रहे हैं इसलिए कई नौकरियां खत्म हो जाएगी. वेयरहाउस ऑटोमेशन, एआई-ड्रिवेन चैटबॉट और बैकस्टोर ऑटोमेशन में पहले ही कई जॉब खत्म हो चुके हैं. कुछ दूसरे रोल जैसे कि स्टॉकिंग, कस्टमर सर्विस भी बदलने की कगार पर हैं.

हालांकि, कुछ नए काम भी उभरकर सामने आएंगे जैसे कि वॉलमार्ट ने खुद हाल ही में एक 'एजेंट बिल्डर' की पोजीशन शुरू की है, जिसमें वर्कर्स को कारोबारियों के लिए एआई टूल्स बनाने का काम सौंपा गया है. होम डिलीवरी, बेकरी और हाई-टच-कस्टमर फेसिंग रोल में और भी लोग लिए जा सकते हैं. वॉलमार्ट की चीफ पीपल ऑफिसर डोना मॉरिस का कहना है कि अभी तक यह पता लगाना बाकी है कि नौकरियों की सटीक संरचना कैसी होगी.

दो सालों में काम नहीं रह जाएगा अब जैसा

OpenAI की चीफ इकोनॉमिस्ट रोनी चटर्जी के मुताबिक, ''अगले 18 से 36 महीनों में एआई को तेजी से अपनाए जाने आने की उम्मीद है. वर्कर्स को बस इतना ही कहना है कि इसे अपनाएं, इससे जुड़ी स्किल्स को सीखें और रिस्क को पीछे छोड़ दें.'' AI के CEO भी यह कह चुके हैं कि अगले दो सालों में आप यही एक सा काम नहीं करने वाले हैं इसलिए इस पल का आनंद लें.

