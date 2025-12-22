इस कंपनी में काम करने कर्मचारियों को मिल रहा है 1.50 करोड़ का फ्लैट, जानें पूरी डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

China Company Gifts Flats To Employees: आज के समय में नौकरी कब तक रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं होता है. कहीं छंटनी की खबरें आती हैं तो कहीं कंपनियां कर्मचारियों पर खर्च कम कर रही हैं. लेकिन चीन की एक कंपनी ने अपने स्टाफ के लिए ऐसा फैसला लिया है, जो हर किसी को चौंका रहा हैं.

इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बीच 18 फ्लैट्स बांटने का ऐलान किया है. इन फ्लैट्स की कीमत करीब 1.3 करोड़ से 1.50 करोड़ रुपये के बीच है. ये फ्लैट्स उन कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं, जो कंपनी में कम से कम तीन साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का मकसद कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखना और उन्हें नई स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करना है. कर्मचारियों को फ्लैट देने वाली इस कंपनी में करीब 450 कर्मचारी काम करते हैं.

Zhejiang Guosheng कंपनी ने दिए फ्लैट्स

Zhejiang Guosheng ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की ओर से अपने कर्मचारियों को यह तोहफा दिया गया है. कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का उत्पादन करती है. कंपनी के जनरल मैनेजर ने इस फैसले को लेकर कहा कि, यह लॉन्ग टर्म विचार के तहत लिया गया फैसला है.

उन्होंने बताया कि, इस साल 5 कर्मचारियों को फ्लैट दिए जा रहे हैं. वहीं, अगले साल 8 और फ्लैट्स बांटे जाएंगे. तीन सालों में कुल 18 फ्लैट्स देने की योजना है. इन सभी फ्लैट्स का एरिया 1076 से 1615 स्क्वायर फीट का है. 2024 में कंपनी की कुल ऑउटपुट वैल्यू 70 मिलियन डॉलर थी.

इतने दिनों के बाद ट्रांसफर किए जाएंगे फ्लैट्स

सभी फ्लैट्स को इंडस्ट्रीयल एरिया के 5 किलोमीटर के अंदर बनाया गया है. कंपनी कर्मचारियों से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा रही है. जिसके तहत फ्लैट का काम पूरा होने के बाद उन्हें सौंपा जाएगा और 5 साल के आधिकारिक सर्विस पूरी करने के बाद ही कर्मचारियों को फ्लैट्स ट्रांसफर किए जाएंगे.

