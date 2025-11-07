सिर्फ एक डील और करोड़ों रुपए हो गए स्वाहा! जानें क्यों गिरे भारती एयरटेल के शेयर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Bharti Airtel shares fall: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली. वहीं, इस गिरावट के बीच भारत की जानी-मानी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के शेयर भी 4.46 प्रतिशत लुढ़क गए. शेयरों में आई गिरावट की मुख्य वजह सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनी में हिस्सेदारी का बेचना रहा.

सिंगटेल ने भारती एयरटेल में अपनी 0.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी. इस डील के लिए सिंगटेल को 1.16 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए. कंपनी की ओर से इसकी जानकारी दी गई है. मिली जानकारी के अनुसार, सिंगटेल ने यह कदम री-स्ट्रक्चरिंग की योजना को ध्यान में रखते हुए लिया है.

सिंगटेल एयरटेल पर नहीं जता रहा भरोसा

सिंगटेल साल 2000 से भारती एयरटेल में निवेशक है. अगर हम डेटा की बात करें तो, अब सिंगटेल की भारती एयरटेल में हिस्सेदारी 27.5 प्रतिशत रह गई है. वहीं, यह आंकड़ा 2022 में 31.4 फीसदी था. हालांकि, पिछले कुछ सालों में भारती एयरटेल के शेयरों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है. जिसके कारण सिंगटेल को इस डील से अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर मिला है.

शुक्रवार का कंपनी के शेयरों का हाल?

शुक्रवार, 7 नवंबर को इस डील के बाद से कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली. बीएसई पर कंपनी के शेयर 2001.10 पर लाल निशान लेते हुए बंद हुए. हालांकि, कंपनी ने 2,048.60 रुपए पर दिन की शुरुआत की थी. कारोबारी दिन की समाप्ति पर कंपनी के शेयर 4.46 प्रतिशत टूट गए. जो पिछले बंद से 93 रुपए की गिरावट को दिखाता है. कंपनी के शेयर 2,135.75 रुपए के अपने 52 सप्ताह के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी.

कैसा रहा था दूसरे तिमाही का नतीजा?

भारती एयरटेल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी को इस तिमाही में मुनाफा हुआ है. इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 89 प्रतिशत बढ़कर 6,792 करोड़ रुपए रहा है. लगातार बढ़ रहे ग्राहकों की संख्या के कारण कंपनी के मुनाफे में इजाफा हुआ है.

