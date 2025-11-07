हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली में सस्ती कीमतों पर घर खरीदने का मौका! DDA हाउसिंग स्कीम की रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई

दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपने देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 के दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 04:41 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

DDA housing scheme 2025: दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपने देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 के दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है. इसको लेकर डीडीए की ओर से घोषणा कर दी गई है. पहले चरण की सफलता को ध्यान में रखते हुए दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है.

जारी सर्कुलर के अनुसार, दूसरे चरण में 1537 अतिरिक्त फ्लैट देने की योजना है. डीडीए ने योजना को विस्तार देते हुए एलआईजी  (निम्न आय वर्ग) कैटेगरी को भी शामिल करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लोगों (EWS) के अपना आशियाना के सपने को साकार करने में मदद होगी. 

कहां करे रजिस्ट्रेशन? 

डीडीए की ओर से दूसरे चरण की शुरुआत 7 नवंबर, शुक्रवार 2025 से की जा रही है. इच्छुक व्यक्ति दोपहर 12 बजे से रजिस्ट्रेशन कर सकते है. सभी रजिस्ट्रेशन डीडीए की आधिकारिक पोर्टल पर की जा सकती है. अगर फीस की बात करें तो, नए आवेदकों को 2500 रुपए एकमुश्त रजिस्ट्रेशन के रुप में देना होगा.

वहीं, पहले से रजिस्ट्रर किए गए आवेदकों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा और उन्हें दोबारा रजिस्ट्रर करने की आवश्यकता नहीं है. 

क्या है बुकिंग फीस?

आवेदकों को एलआईजी फ्लैट के लिए, 1 लाख रुपए की बुकिंग राशि का भुगतान करना होगा. वहीं डीडीए ने ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए बुकिंग राशि 50,000 रुपए तय की है. इसके साथ ही अलग-अलग जगहों पर स्थित फ्लैटों की कीमतों में अंतर हो सकता है. फ्लैटों को श्रेणी के अनुसार बांटा गया है. रामगढ़ कॉलोनी में एलआईजी फ्लैटों और नरेला में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

डीडीए पहले चरण की अपार सफलता को देखकर दूसरे चरण की शुरुआत कर रहा है. पहले चरण के सभी फ्लैट्स पहले ही दिन बुक हो गए थे. दिल्ली में लोगों के खुद के आशियाने को साकार करने में डीडीए का यह एक सराहनीय कदम है. 

Published at : 07 Nov 2025 04:41 PM (IST)
