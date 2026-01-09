Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Bharat Electronics Share Price: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. कारोबार के दौरान स्टॉक करीब 2 फीसदी तक उछल चुके हैं. कंपनी शेयर 424 रुपये के इंट्राडे हाई स्तर तक पहुंच गए थे.

इस तेजी के पीछे कंपनी को मिले नए ऑर्डर की जानकारी को अहम वजह माना जा रहा है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी शेयरों का हाल....

नए ऑर्डर से मजबूत हुई कंपनी की ऑर्डर बुक

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बताया है कि 1 जनवरी को दिए गए पिछले अपडेट के बाद अब तक उसे करीब 569 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिल चुके हैं. कंपनी को मिले ये ऑर्डर अलग-अलग सेगमेंट से जुड़े हुए हैं. इनमें ड्रोन की पहचान और उन्हें जाम करने वाले सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन उपकरण, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, सिस्टम अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स और उनसे जुड़ी सेवाएं शामिल हैं. इन ऑर्डर्स के मिलने से कंपनी की ऑर्डर बुक पहले के मुकाबले और मजबूत हुई है.

साथ ही कंपनी को 1 जनवरी को भी 569 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले थे. जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम और स्पेयर पार्ट्स से जुड़े हुए थे.

कंपनी के मिल रहे नए ऑर्डर से निवेशकों का ध्यान भी कंपनी शेयरों पर बना हुआ है. नए ऑर्डर साफ तौर पर यह दिखाते हैं कि, कंपनी देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अहम भूमिका निभाने का काम कर रही है.

बीएसई पर कंपनी शेयरों का हाल

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर बीएसई पर शुक्रवार के कारोबारी दिन हरे निशान पर ट्रेड कर रहे है. दोपहर करीब 12 बजे शेयर 1.07 प्रतिशत या 4.45 रुपये की तेजी के साथ 420.10 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. दिन की शुरुआत शेयरों ने 416.15 रुपये पर की थी.

दिन का हाई लेवल 424.50 रुपये था. कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो इस दौरान कंपनी शेयर 435.95 रुपये के आंकड़े पर पहुंच गए थे. वहीं 52 सप्ताह का लो लेवल 240.15 रुपये था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

