Gold Price Today: सोने की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानें 9 जनवरी को किस रेट पर बिक रहा है सोना
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार, 9 जनवरी को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,37,997 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,37,742 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
9 जनवरी की सुबह 11:25 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,38,214 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 470 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,38,320 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.
एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,46,631 (प्रति किलो) रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 3300 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,47,127 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में सोना-चांदी किस रेट पर बिक रहा है....
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,38,860 रुपए
22 कैरेट - 1,27,300 रुपए
18 कैरेट - 1,04,180 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,38,710 रुपए
22 कैरेट - 1,27,150 रुपए
18 कैरेट - 1,04,030 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,39,640 रुपए
22 कैरेट - 1,28,000 रुपए
18 कैरेट - 1,06,800 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,38,710 रुपए
22 कैरेट - 1,27,150 रुपए
18 कैरेट - 1,04,030 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,38,760 रुपए
22 कैरेट - 1,27,200 रुपए
18 कैरेट - 1,04,080 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,38,860 रुपए
22 कैरेट - 1,27,300 रुपए
18 कैरेट - 1,04,180 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,38,760 रुपए
22 कैरेट - 1,27,200 रुपए
18 कैरेट - 1,04,080 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,38,710 रुपए
22 कैरेट - 1,27,150 रुपए
18 कैरेट - 1,04,030 रुपए
सोना और चांदी की कीमतों में रोज उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. अंतरराष्ट्रीय हालात, रुपये-डॉलर की चाल और टैक्स जैसे कई फैक्टर इनके दाम तय करते हैं. ऐसे में अगर आप आज इनकी खरीदारी करने वाले हैं, तो अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर जान लें. ताकि आगे चलकर किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े.
