गिरावट के बीच उछला यह डिफेंस शेयर, क्या अभी खरीदने का है सही मौका? ब्रोक्रेज फर्म ने दिया अपडेट

Bharat Dynamics Share News: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही हैं. दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड कर रहे है.

वहीं दूसरी तरफ डिफेंस कंपनी भारत डायनेमिक्स के शेयर में तेजी देखी जा रही है. कंपनी के शेयर रॉकेट की तरह भाग रहे हैं. भारत डायनेमिक्स को 2000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है. साथ ही कंपनी के सितंबर महीने के तिमाही नतीजे भी मजबूत रहे थे. इसी कारण कंपनी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है.

शेयर मार्केट में कंपनी का हाल

बीएसई पर भारत डायनेमिक्स के शेयर सुबह करीब 11:30 बजे 1608.45 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. कंपनी के शेयरों में 5.93 प्रतिशत या 90 रुपए की तेजी देखी जा रही थी. कंपनी शेयर ने कारोबारी दिन की शुरुआत हरे निशान पर ट्रेड करते हुए किया था. कंपनी स्टॉक 1590.10 रुपए पर खुले थे. कंपनी के 52 सप्ताह का हाई लेवल 2096 रुपए और लो लेवल 897.15 रुपए रहा है.

ब्रोक्रेज फर्म का क्या है कहना?

हिंदुस्तान न्यूज में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रोक्रेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के अनुसार भारत डायनेमिक्स के शेयरों में एक साल में 32 प्रतिशत की तेजी देखी जा सकती है. ब्रोक्रेज फर्म ने अनुमान जताया है कि, कंपनी के मुनाफा में आने वाले तीन सालों में उछाल देखने को मिलेगा.

साथ ही ब्रोक्रेज फर्म ने शेयर खरीदी के सलाह को बरकरार रखा है और शेयर के लक्ष्य भाव को 1900 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया है.

शेयरों में तेजी की वजह

सितंबर महीने में कंपनी के नतीजे मजबूत रहे. जिसके पीछे कंपनी के सप्लाई चेन में सुधार हो सकता है. सप्लाई चेन में सुधार होने से कंपनी के काम में तेजी आई है. साथ ही कंपनी को गुरुवार को 2,000 करोड़ रुपए के इनवार एंटी-टैंक मिसाइलों के ऑर्डर मिले हैं. इन सभी कारणों से कंपनी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है.

