आज सभी जगह बैंक नहीं रहेंगे बंद, कई शहरों में खुलेंगे ब्रांच; देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Diwali Bank Holiday: आज 20 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर शेयर बाजार खुले रहेंगे. ट्रेडिंग भी होगी. हालांकि, बैंकों में छुट्टियों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है.कई जगह बैंक बंद है और कई जगह खुले हैं.
Diwali Bank Holiday: आज 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है. इस दिन शेयर बाजार खुला रहेगा. सुबह से शाम तक रोज की तरह ट्रेडिंग होती रहेगी. हालांकि, अब सवाल आता है कि क्या आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? इसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. अक्टूबर 2025 के लिए RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता समेत ज्यादातर शहरों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, 20 अक्टूबर को मुंबई, पटना और जम्मू जैसे कुछ शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.
- दिवाली/नरक चतुर्दशी/काली पूजा के कारण आज इन शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी - नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, अगरतला, कानपुर, शिमला, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, आइजोल, गंगटोक, गुवाहाटी, ईटानगर, कोच्चि, कोहिमा, पणजी, रायपुर, रांची, शिलांग, तिरुवनंतपुरम, और विजयवाड़ा.
- जिन शहरों में आज बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी वे हैं मुंबई, पटना, जम्मू, बेलापुर, इम्फाल, नागपुर और श्रीनगर.
कल इन शहरों में खुले रहेंगे बैंक
कल, 21 अक्टूबर को अधिकतर शहरों में बैंक खुले रहेंगे. RBI की लिस्ट के मुताबिक, कल मुंबई, भोपाल, बेलापुर, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, जम्मू, नागपुर, रायपुर और श्रीनगर में दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन)/दीपावली/गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे. 21 अक्टूबर को नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, अगरतला, कानपुर, शिमला, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, आइजोल, ईटानगर, कोच्चि, कोहिमा, पणजी, रांची, शिलांग, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा, पटना में बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी.
दोनों दिन (20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर) बंद रहने वाले शहर हैं: भोपाल, गंगटोक, गुवाहाटी और रायपुर. दिल्ली में बैंक आज बंद रहेंगे, जबकि मुंबई में बैंक कल बंद रहेंगे.
अक्टूबर में बैंक हॉलिडे की लिस्ट
- 20 अक्टूबर (सोमवार)- दिवाली/नरक चतुर्दशी- कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात में बैंक बंद रहेंगे.
- 21 अक्टूबर (मंगलवार) – दिवाली (दीपावली)- दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में बैंकों की छुट्टी.
- 22 अक्टूबर (बुधवार) - दिवाली (बाली प्रतिपदा)/विक्रम संवंत नव वर्ष दिवस/गोवर्धन पूजा/बालिपदमी, लक्ष्मी पूजा (दीपावली)- गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे.
- 23 अक्टूबर (गुरुवार) - भाई बिज/भाईदूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/भ्रातृद्वितीया/निंगोल चक्कौबा- गुजरात, असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के बैंकों में अवकाश.
- 27 अक्टूबर (सोमवार) - छठ पूजा (प्रतिहार षष्ठी / सूर्य षष्ठी)- बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में छुट्टी.
- 28 अक्टूबर (मंगलवार)- छठ पूजा- बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में छुट्टी.
- 31 अक्टूबर (शुक्रवार) – सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन- गुजरात में बैंक बंद रहेंगे.
