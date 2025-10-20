हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज सभी जगह बैंक नहीं रहेंगे बंद, कई शहरों में खुलेंगे ब्रांच; देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

आज सभी जगह बैंक नहीं रहेंगे बंद, कई शहरों में खुलेंगे ब्रांच; देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Diwali Bank Holiday: आज 20 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर शेयर बाजार खुले रहेंगे. ट्रेडिंग भी होगी. हालांकि, बैंकों में छुट्टियों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है.कई जगह बैंक बंद है और कई जगह खुले हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 20 Oct 2025 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

Diwali Bank Holiday: आज 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है. इस दिन शेयर बाजार खुला रहेगा. सुबह से शाम तक रोज की तरह ट्रेडिंग होती रहेगी. हालांकि, अब सवाल आता है कि क्या आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? इसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. अक्टूबर 2025 के लिए RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता समेत ज्यादातर शहरों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, 20 अक्टूबर को मुंबई, पटना और जम्मू जैसे कुछ शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

  • दिवाली/नरक चतुर्दशी/काली पूजा के कारण आज इन शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी - नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, अगरतला, कानपुर, शिमला, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, आइजोल, गंगटोक, गुवाहाटी, ईटानगर, कोच्चि, कोहिमा, पणजी, रायपुर, रांची, शिलांग, तिरुवनंतपुरम, और विजयवाड़ा. 
  • जिन शहरों में आज बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी वे हैं मुंबई, पटना, जम्मू, बेलापुर, इम्फाल, नागपुर और श्रीनगर.

कल इन शहरों में खुले रहेंगे बैंक 

कल, 21 अक्टूबर को अधिकतर शहरों में बैंक खुले रहेंगे. RBI की लिस्ट के मुताबिक, कल मुंबई, भोपाल, बेलापुर, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, जम्मू, नागपुर, रायपुर और श्रीनगर में दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन)/दीपावली/गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे. 21 अक्टूबर को नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, अगरतला, कानपुर, शिमला, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, आइजोल, ईटानगर, कोच्चि, कोहिमा, पणजी, रांची, शिलांग, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा, पटना में बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी. 

दोनों दिन (20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर) बंद रहने वाले शहर हैं: भोपाल, गंगटोक, गुवाहाटी और रायपुर. दिल्ली में बैंक आज बंद रहेंगे, जबकि मुंबई में बैंक कल बंद रहेंगे.

अक्टूबर में बैंक हॉलिडे की लिस्ट 

  • 20 अक्टूबर (सोमवार)- दिवाली/नरक चतुर्दशी- कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात में बैंक बंद रहेंगे. 
  • 21 अक्टूबर (मंगलवार) – दिवाली (दीपावली)- दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में बैंकों की छुट्टी. 
  • 22 अक्टूबर (बुधवार) - दिवाली (बाली प्रतिपदा)/विक्रम संवंत नव वर्ष दिवस/गोवर्धन पूजा/बालिपदमी, लक्ष्मी पूजा (दीपावली)- गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे. 
  • 23 अक्टूबर (गुरुवार) - भाई बिज/भाईदूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/भ्रातृद्वितीया/निंगोल चक्कौबा- गुजरात, असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के बैंकों में अवकाश. 
  • 27 अक्टूबर (सोमवार) - छठ पूजा (प्रतिहार षष्ठी / सूर्य षष्ठी)- बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में छुट्टी.
  • 28 अक्टूबर (मंगलवार)- छठ पूजा- बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में छुट्टी. 
  • 31 अक्टूबर (शुक्रवार) – सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन- गुजरात में बैंक बंद रहेंगे.  

ये भी पढ़ें: 

दिवाली में नहीं रहेगी शेयर बाजार की छुट्टी, मुहूर्त ट्रेडिंग का भी बदला समय; जानें कब बंद रहेगा मार्केट?

Published at : 20 Oct 2025 07:59 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday List Diwali Bank Holiday October Bank Holiday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya Deepotsav: अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
Advertisement

वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya Deepotsav: अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
विश्व
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
बिहार
तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज, नामांकन के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप
तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज, नामांकन के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप
यूटिलिटी
ऑनलाइन ऐसे करें पता, आपके शहर में कहां मिलेगा फ्री ट्रीटमेंट?
ऑनलाइन ऐसे करें पता, आपके शहर में कहां मिलेगा फ्री ट्रीटमेंट?
लाइफस्टाइल
इस बार की दिवाली बनाएं और भी रंगीन, अपनाएं ये लेटेस्ट रंगोली डिजाइन
इस बार की दिवाली बनाएं और भी रंगीन, अपनाएं ये लेटेस्ट रंगोली डिजाइन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget