Muhurta Trading: पूरा देश दिवाली की तैयारियों में जुटा हुआ है. इस बार दिवाली 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी. हालांकि, इस दौरान शेयर बाजार बंद नहीं रहेगा. इस दिन शेयर बाजार में रोज की तरह कारोबार होगा. यानी कि इस दिन मार्केट सुबह के 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक खुला रहेगा. जिस दिन पूरा देश दिवाली मनाएगा शेयर बाजार में उस दिन ट्रेडिंग होती रहेगी.

अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होगा? दरअसल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) दोनों में छुट्टी की तारीख अलग-अलग है. इस वजह से शेयर बाजार 21 और 22 अक्टूबर को बंद रहेगा. शेयर बाजार मंगलवार, 21 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजन और बुधवार, 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के लिए बंद रहेंगे.

मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है?

मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन एक घंटे के लिए रखा जाने वाला स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता है. 'मुहूर्त' शब्द का अर्थ शुभ समय होता है और इसे हिंदू कैलेंडर में संवत 2082 की शुभ शुरुआत मानी जाती है. कई निवेशक इस दिन नए निवेश की शुरुआत करते हैं. बीएसई और एनएसई इस दौरान अपने टर्मिनल खोलते हैं, भले ही बाकी दिन बाजार बंद रहते हो. इस दौरान निवेशक फायदे के लिए नहीं, बल्कि सालभर बरकत रहे इसलिए निवेश पर ज्यादा फोकस करते हैं. अमूमन इस दिन निवेशक ऐसे शेयरों पर खासतौर पर दांव लगाते हैं, जो उन्हें लॉन्ग टर्म में मुनाफा दे. आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलती है.

कब होगी मुहूर्त ट्रेडिंग?

मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को होगी. प्री-ओपन सेशन दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा, जिसके बाद ट्रेडिंग विंडो दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक खुला रहेगा. क्लोजिंग सेशन 2.55 बजे से 3.05 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया है. वैसे आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग शाम 6 बजे के आसपास शुरू होता है. यानी कि इस बार शाम के बजाय दोपहर को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी.

