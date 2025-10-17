कहीं बंद और कहीं खुला, 17-23 अक्टूबर के बीच कब-कब बैंकों में है छुट्टी; देखें पूरी लिस्ट

Diwali 2025 Bank Holiday: दिवाली के त्यौहार को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है. कल 18 अक्टूबर को धनतेरस से इसकी शुरुआत हो रही है. इसके बाद नरक चतुर्दशी और काली पूजा मनाई जाएगी. इसके बाद छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई-दूज का भी पालन किया जाएगा. ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि इस दौरान बैंक बंद रहेंगे या खुला? इसकी जानकारी जरूरी है ताकि बैंक रिलेटेड जरूरी काम में कोई दिक्कतें न आए.

क्या 17-18 अक्टूबर को बैंक रहेंगे बंद?

आज 17 अक्टूबर को रमा एकादशी या एकादशी पारणा है. इस दिन लोग भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं. हालांकि, RBI की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, इस दिन बैंकों में कोई छुट्टी नहीं है. 18 अक्टूबर को धनतेरस है और दिवाली की शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है.

धनतेरस के दिन लोग भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं. इस मौके पर गुवाहाटी जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर आदि सहित अन्य सभी शहरों में बैंक खुले रहेंगे. 18 अक्टूबर को महीने का तीसरा शनिवार है, ऐसे में बैंकों में फुल वर्किंग डे होगा. हालांकि, कुछ शहरों में फेस्टिव वाइव को देखते हुए हाफ डे के बाद छुट्टी दे दी जा सकती है.

20 अक्टूबर को कहां-कहां बैंक रहेंगे बंद?

19 अक्टूबर को काली चौदस है. इस दिन रविवार होने से बैंक बंद रहेंगे. 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली) वाले दिन अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, बेलापुर, भुवनेश्वर, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर में बैंक खुले रहेंगे.

21-23 अक्टूबर के बीच कब बैंक रहेंगे बंद?

21 अक्टूबर को अमावस्या है. इस दिन को दिवाली स्नान, दिवाली देवपूजा के रूप में जाना जाता है. इस मौके पर बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे. साथ ही अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा, द्यौता क्रीड़ा और गुजराती नव वर्ष है. इस दिन अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे. बाकी शहरों में बैंक खुले रहेंगे.

23 अक्टूबर को भाई बिज/भाईदूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/भ्रातृद्वितीया/निंगोल चक्कौबा है. इस दिन अहमदाबाद, गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे. अन्य शहरों में, RBI की लिस्ट के हिसाब से बैंक खुले रहेंगे.

