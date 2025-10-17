हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस कंपनी के शेयर में जबरदस्त बिकवाली, जबरदस्त तिमाही नतीजे के बाद पैसा लगाएं या नहीं?

इस कंपनी के शेयर में जबरदस्त बिकवाली, जबरदस्त तिमाही नतीजे के बाद पैसा लगाएं या नहीं?

IREDA Shares: इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा के शेयरों में मंगलवार को तिमाही नतीजे के बाद तेजी देखने को मिली. वहीं, गुरुवार को शेयरों की बिकवाली भी देखी गई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 17 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

IREDA Shares: नवरत्न प्राप्त कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा के शेयर मंगलवार को 3.7 परसेंट चढ़कर 155.59 रुपये पर पहुंच गए. कंपनी के शेयर में यह तेजी सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे के बाद देखी गई. इस दौरान इसके प्रॉफिट में 42 परसेंट का उछाल आया. IREDA का नेट प्रॉफिट कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 387.75 करोड़ रुपये से बढ़कर 549 करोड़ रुपये हो गया.

कंपनी ने कमाया खूब मुनाफा

कुल आय 26 परसेंट बढ़कर 2,057.45 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का कर-पूर्व लाभ एक साल पहले के 460 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 696 करोड़ रुपये हो गया. कारोबारी साल 2026 की पहली छमाही में कंपनी ने 795.68 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 771.42 करोड़ रुपये था, जबकि कुल आय 3,141.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,016.98 करोड़ रुपये हो गया.

गुरुवार को बिगड़ी चाल

हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को कंपनी के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखी गई. इसी के साथ गुरुवार को 1.16 परसेंट की गिरावट के साथ शेयर 153.10  रुपये के लेवल पर बंद हुआ. इस साल अब तक शेयर में 30.97 परसेंट की गिरावट आ चुकी है. इरेडा के शेयरों का 52 हफ्तों का हाई लेवल 234.35 रुपये और 52 हफ्तों का लो लेवल 137 रुपये है.

दांव लगाए या नहीं? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इरेडा के शेयरों का रेजिस्टेंस लेवल 157-160 रुपये के आसपास है, लेकिन 163-168 रुपये से ऊपर का ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में इसमें तेजी ला सकता है. ऐसे में कारोबारियों को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होने का इंतजार करने के लिए कहा गया है.

Angel One के सीनियन एनालिस्ट ओशो कृष्णन का कहना है, इरेडा 140 रुपये के आसपास अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब मजबूत होता दिख रहा है. इसे अपने 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के नीचे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है और 160 रुपये के लेवल से शेयरों में बढ़त से इसमें कुछ समय के लिए तेजी ला सकती है.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट AR Ramachandran ने बताया, डेली चार्ट पर इरेडा के शेयर मंदी का रूख अपनाए हुए हैं. इसमें 158.7 रुपये पर मजबूत रेजिस्टेंस दिख रहा है. 151.8 रुपये के सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोजिंग होने पर यह निकट भविष्य में 141 रुपये तक गिर सकता है.

Bonanza के भी सीनियर टेक्नीकल एनालिस्ट कुणाल कांबले ने कहा, मौजूदा समय में इरेडा 168 रुपये के आसपास नेकलाइन के साथ एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है. इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट नए व्यवसायिक मौके दिला सकता है. यह शेयर अपने 20 और 50 EMAs से ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन 200 EMA से नीचे लगभग 163.98 रुपये पर बना हुआ है. यह पॉजिटिविटी अल्पकालिक रुझान का संकेत देता है, जबकि लॉन्ग टर्म में यह रुझान अभी तेजी की ओर नहीं बढ़ा है. मोमेंटम इंडिकेटर एक थ्रोबैक के बाद सपाट हो गया है, जो कमजोर गति का संकेत देता है इसलिए कारोबारियों को नई पोजीशन लेने से पहले 168 रुपये से ऊपर के निश्चित ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 17 Oct 2025 06:52 AM (IST)
