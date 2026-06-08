Bank Holidays This Week: आज सोमवार, 8 जून से एक नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है. ऐसे में अगर आपको बैंक में जाकर कोईकाम निपटाना है, तो सबसे पहले आपको RBI (Reserve Bank of India) की हॉलिडे लिस्ट के हिसाब से इस सप्ताह कब-कब बैंक बंद रहने वाले हैं, इसक सही जानकारी होनी चाहिए. कहीं ऐसा न हो कि आप अपना कीमती समय निकालकर ब्रांच में जाए और वहां गेट पर आपको ताला लटका मिले.

8 से 14 जून इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

RBI के कैलेंडर के मुताबिक, इस हफ्ते कामकाजी दिनों (सोमवार से शुक्रवार) में देश भर में कोई बड़ी सार्वजनिक छुट्टी नहीं है कि बैंकों के लिए छुट्टी का ऐलान करना पड़े. हालांकि वीकेंड पर बैंक बंद रहेंगे.

7 जून (बीता हुआ कल)- रविवार होने के कारण देश भर में बैंक बंद थे.

13 जून- यह महीने का दूसरा शनिवार है; इसलिए बैंकिंग कामकाज नहीं होगा.

14 जून- रविवार की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे.

आने वाले दिनों में बैंक की छुट्टियां

जून के महीने में बैंक वीकेंड के अलावा, कई और भी दिन बंद रहेंगे. जैसे कि 15 जून को मिजोरम (YMA डे) और ओडिशा (राजा संक्रांति) में बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 25–26 जून को मुहर्रम के मौके पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे. फिर 29 जून को गुरु कबीर जयंती मनाई जाएगी. इस मौके पर शिमला में बैंक बंद रहेंगे.

इसी तरह से 30 जून को 'रेमना नी' (Remna Ni) की वजह से आइजोल में बैंक बंद रहेंगे. यह दिन भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के बीच 30 जून, 1986 को हुए शांति समझौते का प्रतीक है. इसी समझौते के बाद आगे चलकर 20 फरवरी, 1987 को मिजोरम को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. मिजोरम के इतिहास में इस दिन का काफी महत्व है.

ऑनलाइन सर्विसेज रहेंगी चालू

राहत की बात यह है कि भले ही ब्रांच बंद हो, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगी. UPI, NEFT और RTGS की सेवाएं हमेशा की तरह चालू रहेंगी. ऐसे में आप घर में आराम से बैठक बैलेंस कर सकेंगे, बिल पेमेंट कर सकेंगे और पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकेंगे. आप कैश विदड्रॉल के लिए ATM का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रहें कि कभी-कभी, टेक्निकल मेंटेनेंस की वजह से ये सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती हैं.

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