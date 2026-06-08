हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday: इस हफ्ते बैंक जाकर निपटाना है कोई काम? ठहरिए! ब्रांच विजिट करने से पहले देखें RBI की हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday: इस हफ्ते बैंक जाकर निपटाना है कोई काम? ठहरिए! ब्रांच विजिट करने से पहले देखें RBI की हॉलिडे लिस्ट

Bank Holidays: जून के महीने का आज एक नया हफ्ता है. ऐसे में यह जानना काफी जरूरी है कि इस हफ्ते बैंक किस-किस दिन बंद रहेंगे. कहीं बिना सही जानकारी के ब्रांच में जाकर समय की बर्बादी न हो.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 08 Jun 2026 07:19 AM (IST)
Preferred Sources

Bank Holidays This Week: आज सोमवार, 8 जून से एक नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है. ऐसे में अगर आपको बैंक में जाकर कोईकाम निपटाना है, तो सबसे पहले आपको RBI (Reserve Bank of India) की हॉलिडे लिस्ट के हिसाब से इस सप्ताह कब-कब बैंक बंद रहने वाले हैं, इसक सही जानकारी होनी चाहिए. कहीं ऐसा न हो कि आप अपना कीमती समय निकालकर ब्रांच में जाए और वहां गेट पर आपको ताला लटका मिले.

8 से 14 जून इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

RBI के कैलेंडर के मुताबिक, इस हफ्ते कामकाजी दिनों (सोमवार से शुक्रवार) में देश भर में कोई बड़ी सार्वजनिक छुट्टी नहीं है कि बैंकों के लिए छुट्टी का ऐलान करना पड़े. हालांकि वीकेंड पर बैंक बंद रहेंगे.

7 जून (बीता हुआ कल)- रविवार होने के कारण देश भर में बैंक बंद थे.

13 जून- यह महीने का दूसरा शनिवार है; इसलिए बैंकिंग कामकाज नहीं होगा.

14 जून- रविवार की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे.

आने वाले दिनों में बैंक की छुट्टियां

जून के महीने में बैंक वीकेंड के अलावा, कई और भी दिन बंद रहेंगे. जैसे कि 15 जून को मिजोरम (YMA डे) और ओडिशा (राजा संक्रांति) में बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 25–26 जून को मुहर्रम के मौके पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे. फिर 29 जून को गुरु कबीर जयंती मनाई जाएगी. इस मौके पर शिमला में बैंक बंद रहेंगे.

इसी तरह से 30 जून को 'रेमना नी' (Remna Ni) की वजह से आइजोल में बैंक बंद रहेंगे. यह दिन भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के बीच 30 जून, 1986 को हुए शांति समझौते का प्रतीक है. इसी समझौते के बाद आगे चलकर 20 फरवरी, 1987 को मिजोरम को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. मिजोरम के इतिहास में इस दिन का काफी महत्व है. 

ऑनलाइन सर्विसेज रहेंगी चालू

राहत की बात यह है कि भले ही ब्रांच बंद हो, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगी. UPI, NEFT और  RTGS की सेवाएं हमेशा की तरह चालू रहेंगी. ऐसे में आप घर में आराम से बैठक बैलेंस कर सकेंगे, बिल पेमेंट कर सकेंगे और पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकेंगे. आप कैश विदड्रॉल के लिए ATM का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रहें कि कभी-कभी, टेक्निकल मेंटेनेंस की वजह से ये सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती हैं. 

 

ये भी पढ़ें:

Petrol-Diesel Rate: क्या फिर से महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल? देखें दिल्ली से पटना तक के रेट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Bank Holidays Bank Holiday List
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Bank Holiday: इस हफ्ते बैंक जाकर निपटाना है कोई काम? ठहरिए! ब्रांच विजिट करने से पहले देखें RBI की हॉलिडे लिस्ट
इस हफ्ते बैंक जाकर निपटाना है कोई काम? ठहरिए! ब्रांच विजिट करने से पहले देखें RBI की हॉलिडे लिस्ट
बिजनेस
LPG Rate Today: आज फिर बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम? शहर अनुसार जानें आज घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की रेट लिस्ट
LPG Rate Today: आज फिर बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम? शहर अनुसार जानें आज घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की रेट लिस्ट
बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: क्या फिर से महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल? देखें दिल्ली से पटना तक के रेट
क्या फिर से महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल? देखें दिल्ली से पटना तक के रेट
बिजनेस
Illegal Encroachment Rules: 2 साल की जेल और बैंक खाता फ्रीज, जानें कहां की सरकार हुई अवैध निर्माण पर सख्त
Illegal Encroachment Rules: 2 साल की जेल और बैंक खाता फ्रीज, जानें कहां की सरकार हुई अवैध निर्माण पर सख्त
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश
झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प, सुनेत्रा पवार की सीट पर अब इस नेता को मिला टिकट
महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प, सुनेत्रा पवार की सीट पर अब इस नेता को मिला टिकट
स्पोर्ट्स
भारत के वो 50 टेस्ट क्रिकेटर जिनका करियर एक मैच में ही सिमटा, लिस्ट में ये बड़ा नाम भी शामिल
भारत के वो 50 टेस्ट क्रिकेटर जिनका करियर एक मैच में ही सिमटा, लिस्ट में ये बड़ा नाम भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में फिर बढ़ा पारा, दिन में तीखी धूप से लोग हुए परेशान, IMD ने दिया हीट वेव का अलर्ट
यूपी में फिर बढ़ा पारा, दिन में तीखी धूप से लोग हुए परेशान, IMD ने दिया हीट वेव का अलर्ट
बॉलीवुड
Sunday Box Office 150 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी' तो 'बंदर' का हुआ बंटा धार, जानें 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे का हाल
150 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी' तो 'बंदर' का हुआ बंटा धार, जानें 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे का हाल
जनरल नॉलेज
क्या सुबह और शाम इंसानों की लंबाई में होता है अंतर? जानें इसके पीछे का चौंकाने वाला विज्ञान
क्या सुबह और शाम इंसानों की लंबाई में होता है अंतर? जानें इसके पीछे का चौंकाने वाला विज्ञान
टेक्नोलॉजी
क्या USB स्पीकर सुरक्षित है? बिना किसी क्लिक PC में घुस सकता है वायरस! रिसर्च में मिला खतरा
क्या USB स्पीकर सुरक्षित है? बिना किसी क्लिक PC में घुस सकता है वायरस! रिसर्च में मिला खतरा
शिक्षा
UPSC CSE Prelims रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, किस दिन होगा जारी और जानें चेक करने का तरीका?
UPSC CSE Prelims रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, किस दिन होगा जारी और जानें चेक करने का तरीका?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget