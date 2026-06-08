क्या फिर से महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल? देखें दिल्ली से पटना तक के रेट

Petrol-Diesel Rate Today on June 8: आज 8 जून, 2026 को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें लगभग वैसी ही रहीं, लेकिन वाहन चालकों पर पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई कई बढ़ोतरी का असर अभी भी दिख रहा है.

ये नई कीमतें ऐसे समय में आई हैं, जब ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए अहम रास्ते 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से जुड़ी चिंताओं के कारण संवेदनशील बना हुआ है. ईंधन की कीमतों के ताजा अपडेट के अनुसार, नई दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर है.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

घरेलू सिलेंडर हुआ महंगा

इस बीच, 7 जून, 2026 से घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद घरों में खाना पकाने वाली गैस के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे. इस ताज़ा बदलाव के साथ दिल्ली में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है. तीन महीनों में घरेलू LPG की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है.

इस महीने की शुरुआत में कमर्शियल LPG इस्तेमाल करने वालों को भी कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा था. 1 जून से दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 42रुपये बढ़ाई गई, जिससे इसकी रिटेल कीमत 3113.50 हो गई.

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 1 जून से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है. बदली हुई व्यवस्था के तहत, पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 9.5 रुपये प्रति लीटर तय की गई है.

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