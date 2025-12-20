हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कम कमाई नहीं, बल्कि ये गलत आदतें मिडिल क्लास को अमीर बनने से रोकती हैं, जानें डिटेल

कम कमाई नहीं, बल्कि ये गलत आदतें मिडिल क्लास को अमीर बनने से रोकती हैं, जानें डिटेल

लगभग हर व्यक्ति का सपना होता है कि, जिंदगी में पैसों को लेकर उसे कभी चिंता न करनी पड़े. लेकिन कुछ गलतियों के कारण हमेशा पैसों की दिक्कत रहती है. जानें ऐसी कुछ बातें जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 20 Dec 2025 04:52 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Money Management Habits: लगभग हर व्यक्ति का सपना होता है कि, जिंदगी में पैसों को लेकर उसे कभी चिंता न करनी पड़े. खासकर मिडिल क्लास के लोग अक्सर बेहतर कमाई और आर्थिक सुरक्षा का सपना देखते हैं. लेकिन सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही अमीर बनने की गारंटी नहीं होता. असल फर्क इस बात से पड़ता है कि, आप अपनी कमाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं.

सही फाइनेंशियल आदतें समय के साथ एक ऐसा कारनामा करती है, जिसका अंदाजा लोगों को नहीं होता है. वहीं रोजमर्रा की छोटी-छोटी चूक आपकी तरक्की की राह रोकने का काम करती है. जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है या फिर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ बातों के बारे में जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए...

निवेश को टालते रहने की आदत

बहुत से लोग अपनी कम इनकम का हवाला देते हुए निवेश को टालते रहते हैं. हालांकि, ऐसा करने से बचना चाहिए और हर महीने अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा ही सही निवेश जरूर करना चाहिए. इस आदत को अपनाने से लंबे समय में आपके पास एक बड़ा फंड बन सकता हैं.

छोटी-छोटी बचत एक बड़ा कॉर्पस बनाने में मदद करती है. कमाई के साथ-साथ निवेश को भी प्राथमिकता देना आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देता है.  

इमरजेंसी फंड न बनाना

जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब लोगों को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है. अगर आपने इस स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड बनाया है, तब तो आपका काम आसानी से हो जाता हैं. इस समय में आपकी सेविंग ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होती हैं. इसलिए हर व्यक्ति को इमरजेंसी फंड जरूर बनानी चाहिए. 

समझदारी से पैसों को करें खर्च

वित्तीय मामलों के जानकार अक्सर बताते हैं कि, किसी भी तरह के खर्च से पहले खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि अभी यह खर्च करना जरूरी है? इस छोटे से सवाल से आपके कई फिजूलखर्च रुक सकते है या कम हो सकते हैं. इसलिए किसी भी तरह की खरीदारी से पहले यह सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: बैंकिंग नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, RBI ने इस बैंक पर लगाया 61.95 लाख का जुर्माना

 

Published at : 20 Dec 2025 04:52 PM (IST)
