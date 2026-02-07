हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइंफ्रा सेक्टर की इन कंपनियों की चमकी किस्मत; मिले करोड़ों के ऑर्डर, निवेशकों की बढ़ सकती है दिलचस्पी

इंफ्रा सेक्टर की इन कंपनियों की चमकी किस्मत; मिले करोड़ों के ऑर्डर, निवेशकों की बढ़ सकती है दिलचस्पी

शुक्रवार को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी दो कंपनियों ने अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्हें बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं. 9 फरवरी को इन कंपनी शेयरों पर निवेशकों की नजर हो सकती हैं...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 07 Feb 2026 04:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock to Watch on Monday: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार को तेजी देखने को मिली थी. दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. शुक्रवार के कारोबारी दिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी दो कंपनियों ने अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्हें बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं.

इनमें Ashoka Buildcon और Simplex Infrastructures शामिल हैं. इन नए ऑर्डर्स के बाद सोमवार, 9 फरवरी को दोनों कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रहने की उम्मीद की जा रही है. आइए जानते हैं इन कंपनियों के नए ऑर्डर के बारे में.....

सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स शेयर

Simplex Infrastructures ने 6 फरवरी को एनएसई और बीएसई पर दी गई एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी को पावर सेक्टर से जुड़ा एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है. इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू करीब 91.96 करोड़ रुपये बताई गई है. कंपनी के मुताबिक, यह ऑर्डर उसके नियमित कारोबार का हिस्सा है और इससे उसकी ऑर्डर बुक और मजबूत होगी.

Simplex Infrastructures देश की जानी-मानी और पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है. कंपनी सड़क, मेट्रो, पावर, पोर्ट और हाउसिंग बनाने का काम करती है. शुरुआत में कंपनी अपनी इनोवेटिव तकनीकों के लिए पहचानी जाती थी. हालांकि, बीते कुछ समय में कर्ज की वजह से कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब धीरे-धीरे हालात में सुधार देखने को मिल रहा है.

अशोका बिल्डकॉन शेयर

Ashoka Buildcon ने 6 फरवरी को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि कंपनी को बिहार में एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है. यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को अपने ज्वाइंट वेंचर पार्टनर Aakshya Infra Project Private Limited के साथ मिलकर मिला है. यह प्रोजेक्ट बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNNL) से EPC मोड पर हासिल किया गया है. जिसके तहत 2280 मीटर लंबा HL RCC ब्रिज बनाया जाएगा.

कंपनी के मुताबिक, यह पुल मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी पर बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 474.38 करोड़ रुपये है. कंपनी ने यह भी बताया है कि इस ब्रिज प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 30 महीने की समय-सीमा तय की गई है. इन ऑर्डरों की वजह से दोनों कंपनियों के शेयरों में सोमवार के कारोबारी दिन हलचल देखने को मिल सकती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: विदेशी मुद्रा भंडार मामले में देश को राहत; फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर, जानें डिटेल 

Published at : 07 Feb 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Stock To Watch On Monday Stock Market Monday Focus Stocks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
क्रिकेट
WI vs SCO: 11 छक्के 13 चौके, शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास, वेस्टइंडीज ने बनाए 182 रन
11 छक्के 13 चौके, शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास, वेस्टइंडीज ने बनाए 182 रन
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal:किन उत्पादों पर नहीं लगेगा शुल्क और किन उत्पादों की नहीं होगी एंट्री,जानिए सबकुछ
India-US Trade Deal:भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर Congress ने साधा निशाना, कह दी बड़ी बात! | America
IPO Alert: Fractal Analytics IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
India US Trade Deal: ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री का विपक्ष पर हमला | Donlad Trump | PM Modi
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Ola Uber Strike | T20 World Cup | Pappu Yadav Arrest | Janakpuri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
क्रिकेट
WI vs SCO: 11 छक्के 13 चौके, शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास, वेस्टइंडीज ने बनाए 182 रन
11 छक्के 13 चौके, शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास, वेस्टइंडीज ने बनाए 182 रन
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
Box Office: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने कमा डाले 400 करोड़, लेकिन 'उरी' और 'गदर 2' को इस मामले में नहीं दे पाई मात
'बॉर्डर 2' ने कमा डाले 400 करोड़, लेकिन 'उरी' और 'गदर 2' को इस मामले में नहीं दे पाई मात
इंडिया
India-US Trade Deal: 'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
जनरल नॉलेज
Army Secrets: सेना से रिटायर होने के बाद भी कौन-सी बातें नहीं बता सकते जवान? ताउम्र रखना पड़ता है राज
सेना से रिटायर होने के बाद भी कौन-सी बातें नहीं बता सकते जवान? ताउम्र रखना पड़ता है राज
नौकरी
रक्षा मंत्रालय में निकली भर्ती, 56 हजार मिलेगी सैलरी; 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
रक्षा मंत्रालय में निकली भर्ती, 56 हजार मिलेगी सैलरी; 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget