Bank Holiday Today: आज नए साल 2026 का पहला दिन है. ऐसे में लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है कि आज बैंक खुला है या बंद? आज इस खबर के जरिए आपकी इसी दुविधा को दूर कर देते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ऑफिशियल हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, नए साल के दिन बैंकों की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होती हैं और ये स्थानीय घटनाक्रमों व रीति-रिवाजों और समारोहों पर भी निर्भर करता है.

किन-किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे?

1 जनवरी, गुरुवार को नए साल के पहले दिन पूरे देश में बैंक हॉलिडे नहीं है. हालांकि, RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, आज मिजोरम, तमिलनाडु, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी. इसके मद्देनजर आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलांग जैसे शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं.

