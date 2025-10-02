हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गजब! 31 साल में नेटवर्थ 21000 करोड़ के पार... कैसे बना देसी छोरा इतनी कम उम्र में बिलेनियर?

गजब! 31 साल में नेटवर्थ 21000 करोड़ के पार... कैसे बना देसी छोरा इतनी कम उम्र में बिलेनियर?

भारत के अरविंद श्रीनिवास, देश के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं. अरविंद की कुल संपत्ति  21,190 करोड़ रुपए हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 02 Oct 2025 12:03 AM (IST)
Preferred Sources

Youngest Billionaire India : भारत के अरविंद श्रीनिवास, देश के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं. परप्लेक्सिटी एआई  (Perplexity AI) के को-फाउंडर और सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, 2025 में सबसे अमीर युवा भारतीय के तौर पर अपनी जगह बनाई हैं. लिस्ट के अनुसार अरविंद की कुल संपत्ति  21,190 करोड़ रुपए हैं. रिपोर्ट के अनुसार वे देश के सबसे युवा बिलियनेयर बन गए हैं.

अरविंद की कंपनी परप्लेक्सिटी एआई दुनिया के मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल गूगल जेमिनी (Gemini) और ओपनएआई (OpenAI) की चैटजीपीटी (ChatGPT) को टक्कर दे रही है. पिछले दिनों अरविंद की कंपनी ने जब गूगल के क्रोम ब्राउजर को खरीदने की पेशकश की तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी. उन्होंने गूगल क्रोम ब्राउजर खरीदने के लिए  34.5 अरब डॉलर, भारतीय रुपए में करीब 3 लाख करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. चेन्नई बॉय के नाम से जाने वाले अरविंद एक होनहार व्यक्ति है. इतनी कम उम्र में उन्होंने टेक वर्ल्ड में इतनी उपलब्धि  हासिल कर भारत का नाम रोशन किया हैं. 

कौन है अरविंद श्रीनिवास

अरविंद श्रीनिवास का जन्म 7 जून,1994 को चेन्नई में हुआ. वे बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे. शुरु से ही उनकी रुचि टेक्नोलॉजी, गणित और विज्ञान में रही है. इसके बाद उन्हें भारत सरकार की नेशनल टैलेंट सर्च (NTS) स्कॉलरशिप मिली. स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अरविंद ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में  बी.टे और एम.टेक की डिग्री हासिल की. आगे की पढ़ाई करने के लिए वे अमरेकी चले  गए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की. इस दौरान अरविंद ने कई शोध पत्र देश और विदेशों के फेमस एआई सम्मेलनों में प्रकाशित हुए. मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने रिसर्च किया. जिसका लाभ उन्हें आगे जाकर मिला और वे  परप्लेक्सिटी एआई के को फाउंडर बने.

टेलीकॉम कंपनी एयरटेल से साथ की बड़ी डील 

अरविंद की  परप्लेक्सिटी  एआई कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही है. आपको बता दें कि इस एआई कंपनी ने देश के मशहूर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ एक बड़ी डील की है.  जिसके अनुसार एयरटेल अपने सभी सब्सक्राइबर को पेर्प्लेक्सिटी एआई का फ्री में प्रो सब्सक्रिप्शन दे रही है. इस ऑफर से लाखों भारतीय को फायदा पहुंच रहा हैं.

Published at : 02 Oct 2025 12:03 PM (IST)
