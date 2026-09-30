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हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत में Apple Pay लॉन्च, Axis Bank के Visa और Mastercard को मिला सपोर्ट

भारत में Apple Pay लॉन्च, Axis Bank के Visa और Mastercard को मिला सपोर्ट

एप्पल ने भारत में अपनी डिजिटल भुगतान सेवा एप्पल पे की शुरुआत कर दी है. इसके तहत आईफोन, आईपैड और एप्पल वॉच यूज़र्स एप्पल वॉलेट ऐप में अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड जोड़कर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Sep 2026 09:22 AM (IST)
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आईफोन यूजर्स का 12 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया. भारत में एप्पल पे की एंट्री हो गई है. एप्पल पे के इस्तेमाल से अब आईफोन, आईपैड और एप्पल वॉच यूजर्स आसानी से पेमेंट कर सकेंगे. शुरुआत में एप्पल ने इसे एक्सिस बैंक के वीज और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ शुरुआत की है. यानी अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो उसे एप्पल वॉलेट में जोड़कर पेमेंट किया जा सकता है.

फिलहाल, भारत में एप्पल पे की शुरुआत अभी थोड़ी लिमिटेड तरीके से हुई है. RuPay कार्ड और UPI फिलहाल एप्पल पे के साथ सपोर्ट नहीं हो रहे हैं.

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किन लोगों को मिलेगा फायदा?

फिलहाल एप्पल पे का शुरुआती सपोर्ट एक्सिस बैंक के वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए है. इसका मतलब अगर आपके पास एक्सिस बैंक का RuPay कार्ड है तो अभी उसे एप्पल पे में नहीं जोड़ पाएंगे. 

इसके अलावा HDFC Bank, ICICI Bank और SBI जैसे बड़े कार्ड्स को शुरुआती लॉन्च में सपोर्ट नहीं मिला है. एप्पल इन बैंकों के साथ आगे सपोर्ट बढ़ाने पर काम कर रहा है.

एपप्ल पे से कैसे होगा पेमेंट?

एप्पल पे में आपको अपना क्रेडिट कार्ड सबसे पहले तो एप्पल वॉलेट में जोड़ना होगा. इसके बाद जहां कॉन्टैक्टलेस यानी NFC payment की सुविधा है, वहां आईफोन या एप्पल वॉच को पेमेंट टर्मिनल के पास ले जाकर पेमेंट किया जा सकता है.

पेमेंट को फेस आईडी, टच आईडी या डिवाइस पासकोड से ऑथेंटिकेट किया जा सकता है. यानी हर बार कार्ड निकालने या कार्ड की जानकारी दुकानदार को बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है.

भारत में देर से क्यों आया एप्पल पे?

एप्पल पे वैसे तो दुनियाभर में काफी समय से चल रहा है, लेकिन भारत में इसके लॉन्च में काफी समय लग गया. कंपनी अब भारत के बड़े आईफोन यूजर बेस और तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट बाजार को देखते हुए यहां अपनी पेमेंट सर्विस लेकर आई है.

यह भी पढ़ें- आज खत्म हो रही हैं ये बड़ी डेडलाइन, LPG से बैंकिंग तक तुरंत चेक करें लिस्ट

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 Sep 2026 09:02 AM (IST)
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