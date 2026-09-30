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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज खत्म हो रही हैं ये बड़ी डेडलाइन, LPG से बैंकिंग तक तुरंत चेक करें लिस्ट

आज खत्म हो रही हैं ये बड़ी डेडलाइन, LPG से बैंकिंग तक तुरंत चेक करें लिस्ट

आज 30 सितंबर की कौन-कौन सी बड़ी डेडलाइन खत्म हो रही है? यहां से जानिए एलपीजी सब्सिडी, फ्री ट्रांजैक्शंस लिमिट, टैक्स ऑडिट जैसी सुविधाओं से जुड़े जरूरी अपडेट क्या हैं और इनमें क्या बदलाव हो रहा है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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अगर आपने कुछ जरूरी काम अभी तक टाल रखे हैं, तो आज यानी 30 सितंबर का दिन आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है. आज कई सारी डेडलाइन खत्म हो रही हैं. इनमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से लेकर एलपीजी सब्सिडी तक सबकुछ शामिल है.

अच्छी बात ये है कि कुछ डेडलाइन सरकार पहले ही बढ़ा चुकी है, इसलिए उन्हें लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. आइये यहां से जानते हैं कि आज कौन-कौन से काम करने का आखिरी दिन है और कौन- कौन सी सुविधाएं आज खत्म हो रही हैं.

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1.एलपीजी सब्सिडी
आज एलपीजी सब्सिडी की सुविधा खत्म हो सकती है. 1 अक्टूबर 2026 से इसके नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकार ने सब्सिडी का फायदा लेने वालों को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करने को बोला है, जिसकी आज लास्ट डेट है.

2.टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 
अगर आप ऐसे टैक्सपेयर हैं जिन पर इनकम टैक्स ऑडिट लागू होता है तो आज उनकी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की डेडलाइन थी. हालांकि इसके बाद सरकार ने राहत देते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की नई डेडलाइन 21 अक्टूबर 2026 कर दी है. ये राहत सिर्फ उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन पर टैक्स ऑडिट लागू होता है.

3.फ्री ट्रांजैक्शंस लिमिट

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2026 से अपने सैलरी पैकेज अकाउंट धारकों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. इस नियम से सैलरी खाताधारकों को दूसरे बैंकों के ATM और ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विथड्रॉल मशीन पर हर महीने मिलने वाले फ्री ट्रांजैक्शंस की सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है. ऐसे में आज इस सुविधा का आखिरी दिन है. 

4.यूपीआई बिजनेस पेमेंट
अगर आप व्हॉट्सअप बिजनेस इस्तेमाल करते हैं तो अपने अकाउंट में वैलिड पेमेंट मेथड यानी क्रेडिट कार्ड जोड़ने का आज आखिरी दिन है. 1 अक्टूबर से कस्टमर सपोर्ट वाली 24 घंटे की फ्री विंडो पूरी तरह खत्म हो रही है. और कल से ही हर सर्विस के लिए 14 पैसे + जीएसटी देना होगा. 

5.अकाउंट खोलने की फीस

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS और NPS Lite से जुड़े PoP चार्ज को बदल दिया है. अब 1 अक्टूबर से अगर कोई व्यक्ति PoP के जरिए NPS में नया PRAN खोलता है, तो उससे 200 रुपए की एकमुश्त ऑनबोर्डिंग फीस ली जाएगी. 

PoP के लिए 0.20% AUM सलाना चार्ज भी रखा गया है. हां, अगर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस डिजिटल रहता है तो फीस 100 रुपए ही होगी. 

6.PPF, SCSS बचत योजना
आज सिर्फ डेडलाइन ही नहीं बल्कि करोड़ों निवेशकों की नजर एक और फैसले पर है. वित्त मंत्रालय आज पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि और दूसरी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करेगा. अगर सरकार नई दरें तय करती है तो उनका असर अगले तिमाही से देखने को मिल सकता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 Sep 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
LPG Subsidy Financial Deadline
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