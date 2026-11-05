ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसApple भी लागत घटाने में लगा, AI पर काम कर रहे कर्मचारियों के बजट में कटौती

Apple भी लागत घटाने में लगा, AI पर काम कर रहे कर्मचारियों के बजट में कटौती

Apple ने AI पर होने वाले बढ़ते खर्च को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों की दैनिक बजट लिमिट घटा दी है. अब कुछ इंजीनियर AI टूल्स पर पहले के 300 डॉलर की जगह केवल 200 डॉलर खर्च कर सकेंगे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Nov 2026 11:13 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अतिरिक्त बजट हेतु कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

आज के समय में हर चीज काफी एडवांस हो गई है. अब AI का इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है, जिस काम को करने में पहले ज्यादा समय लगता था, एआई के आने के बाद से कई काम चंद मिनटों में पूरे किए जा सकते हैं. ऐसे में कई बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां भी अपने काम को आसान बनाने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं.

AI के आने के बाद से ही कई बड़ी टेक कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी करके एआई पर खर्च बढ़ाने का भी फैसला लिया है, लेकिन इन AI टूल्स पर होने वाला खर्च भी अब कंपनियों के लिए चिंता का कारण बन रहा है. इस बीच Apple ने AI पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों के बजट में कटौती करने का निर्णय लिया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
डीजल में 15% Isobutanol मिलेगा, गडकरी ने बताया टेस्टिंग जारी
डीजल में 15% Isobutanol मिलेगा, गडकरी ने बताया टेस्टिंग जारी
बिजनेस
Dhanteras 2026: नया सोना महंगा, क्या पुराने गहने बदलकर नया लेना शुभ है? जानें Gold Exchange का नियम
Dhanteras Gold Exchange 2026: पुराने सोने के बदले नया गहना लेना शुभ है?
बिजनेस
शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1400 अंक उछला, निफ्टी 24,300 के पार
शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1400 अंक उछला, निफ्टी 24,300 के पार
बिजनेस
धनतेरस से 1 दिन पहले महंगा हुआ सोना, चांदी 9000 रुपए उछली, जानें आज का ताजा भाव
धनतेरस से 1 दिन पहले महंगा हुआ सोना, चांदी 9000 रुपए उछली, जानें आज का ताजा भाव

बता दें कि अब कंपनी ने AI पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए कर्मचारियों की दैनिक लिमिट में कुछ बदलाव किया है. जानकारी के मुताबिक, पहले कुछ इंजीनियरों को AI टूल्स के लिए हर दिन 300 डॉलर मिलते थे, लेकिन अब इसमें कटौती की गई है. 

कर्मचारियों के बजट में हुई कटौती

जिन इंजीनियरों को AI टूल्स के लिए हर दिन 300 डॉलर मिलते थे, अब वे अधिकतम 200 डॉलर ही खर्च कर सकेंगे. क्योंकि अब कंपनी AI के इस्तेमाल को बढ़ावा तो दे ही रही है, उसके साथ ही अब इससे जुड़े खर्चों को कम करना भी चाहती है. इतना ही नहीं, बल्कि कंपनी अब गैर-इंजीनियरिंग टीमों के खर्च को कम करने पर भी विचार कर रही है. 

AI का बजट क्यों घटा रही हैं कंपनियां?

दरअसल, टेक कंपनियां AI पर होने वाले बढ़ते खर्च को कम करने की कोशिश कर रही हैं. इसका मुख्य कारण मुनाफे को बनाए रखना और ये समझना कि AI पर खर्च किए गए पैसों से कंपनी को फायदा कितना मिल रहा है. ऐसे में सवाल ये है कि अगर किसी कर्मचारी को तय सीमा से ज्यादा AI टूल्स की जरूरत पड़ती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी?

जरूरत पड़ने पर क्या करेंगे कर्मचारी?

अब जब कंपनी AI पर काम करने वाले कर्मचारियों के बजट में कटौती कर रही है तो ऐसे में अगर किसी कर्मचारी को काम के लिए तय लिमिट से ज्यादा AI टूल्स का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को अपने सीनियर अधिकारियों से एक्स्ट्रा बजट की परमिशन लेनी होगी. 

शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1400 अंक उछला, निफ्टी 24,300 के पार

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Business News Apple
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
डीजल में 15% Isobutanol मिलेगा, गडकरी ने बताया टेस्टिंग जारी
डीजल में 15% Isobutanol मिलेगा, गडकरी ने बताया टेस्टिंग जारी
बिजनेस
Dhanteras 2026: नया सोना महंगा, क्या पुराने गहने बदलकर नया लेना शुभ है? जानें Gold Exchange का नियम
Dhanteras Gold Exchange 2026: पुराने सोने के बदले नया गहना लेना शुभ है?
बिजनेस
शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1400 अंक उछला, निफ्टी 24,300 के पार
शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1400 अंक उछला, निफ्टी 24,300 के पार
बिजनेस
धनतेरस से 1 दिन पहले महंगा हुआ सोना, चांदी 9000 रुपए उछली, जानें आज का ताजा भाव
धनतेरस से 1 दिन पहले महंगा हुआ सोना, चांदी 9000 रुपए उछली, जानें आज का ताजा भाव
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप हारे चुनाव तो मनीष तिवारी ने कर डाली नई भविष्यवाणी, भारत को लेकर क्या कहा?
ट्रंप हारे चुनाव तो मनीष तिवारी ने कर डाली नई भविष्यवाणी, भारत को लेकर क्या कहा?
बिहार
दुलार चंद हत्याकांड: बाहुबली विधायक अनंत सिंह को राहत, सरेंडर की तारीख बढ़ी
दुलार चंद हत्याकांड: बाहुबली विधायक अनंत सिंह को राहत, सरेंडर की तारीख बढ़ी
विश्व
इधर चुनाव हारे ट्रंप, उधर ईरानी तेल नेटवर्क पर एक्शन, भारतीय कंपनियों को किया बैन
इधर चुनाव हारे ट्रंप, उधर ईरानी तेल नेटवर्क पर एक्शन, भारतीय कंपनियों को किया बैन
क्रिकेट
सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!
सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय देवगन, श्रिया सरन से लेकर इशिता दत्ता ने लूटी महफिल
'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय, श्रिया सरन ने साड़ी में ढाया कहर
बिहार
MLC चुनाव के नतीजों पर आज JDU की बड़ी बैठक, क्या होगा अभिषेक झा का कदम?
MLC चुनाव के नतीजों पर आज JDU की बड़ी बैठक, क्या होगा अभिषेक झा का कदम?
इंडिया
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
इंडिया
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget