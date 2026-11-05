धनतेरस से 1 दिन पहले महंगा हुआ सोना, चांदी 9000 रुपए उछली, जानें आज का ताजा भाव

धनतेरस से ठीक एक दिन पहले जूलरी खरीदारों की परेशानी बढ़ गई है. सोने और चांदी की कीमतों में तेजी ने खरीदारों का बजट बढ़ा दिया है. गुरुवार को सर्राफा बाजार में सोना एक ही दिन में 4800 रुपए महंगा हो गया, जबकि चांदी की कीमत 9000 रुपए उछल गई है.

गुरुवार सुबह के बाजार आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,46,464 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत करीब 1,92,995 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. यानी धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को इस बार अच्छा-खासा बजट रखना होगा.

आज सोने का भाव क्या है?

अगर आप धनतेरस पर सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं तो कैरेट के हिसाब से कीमत जरूर समझ लें. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, जबकि गहने बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है.

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,46,464 रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,34,161 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है. कल तक यही सोना तकरीबन 1,39,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था.

चांदी का क्या है रेट?

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी देखने को मिली है. गुरुवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 9,000 रुपए उछलकर 1.93 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी. गुरुवार सुबह बाजार भाव में चांदी करीब 1,92,995 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई.

1 दिन में क्यों उछले सोने-चांदी के दाम?

गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजार हैं . त्योहारी मांग बढ़ने के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में मजबूत सुधार आया है. हाजिर सोना करीब 3 फीसदी चढ़कर 4,043.93 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया और चांदी में भी 4.5 फीसदी की तेजी दर्ज की गई, जिससे इसका भाव 52.03 डॉलर प्रति औंस हो गया.

पिछले धनतेरस के मुकाबले कितना महंगा है सोना?

इस बार सोने की कीमतों में हाल के दिनों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. अक्टूबर में रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद सोने के भाव में करीब 8 फीसदी तक गिरावट आई थी. इसके बाद अब फिर तेजी देखने को मिल रही है.

पिछले साल के धनतेरस के मुकाबले इस बार सोने की कीमतों में बढ़ोतरी उतनी तेज नहीं रही है. पिछले त्योहारी सीजन के बाद से सोना करीब 5 से 7 फीसदी ही महंगा हुआ है, जबकि उससे पिछले धनतेरस पर सालाना आधार पर करीब 65 फीसदी की तेजी आई थी.

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