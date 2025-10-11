अनिल अंबानी ग्रुप के CFO गिरफ्तार, फर्जी बैंक गारंटी केस में ED ने की कार्रवाई

Reliance Power News: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन, शुक्रवार को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर में जबरदस्त उछाल रही थी. कंपनी के शेयरों में 13 प्रतिशत का उछाल देखा गया था. वहीं अब कंपनी से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से रिलायंस पावर कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार की रात ईडी ने अशोल पाल को दिल्ली स्थित उनके ऑफिस में लंबी बातचीत के बाद गिरफ्तार कर लिया. शनिवार को ED की टीम अशोक पाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, जहां आगे की जांच के लिए कस्टडी रिमांड की मांग की जाएगी. यह गिरफ्तारी फर्जी बैंक गारंटी के मामले से जुड़ी हुई बताई जा रही है.

ईडी की कार्रवाई की क्या है वजह?

इंडिया टुडे के अनुसार, अशोक पाल पर लगभग 68.2 करोड़ रुपए की संदिग्ध बैंक गारंटी घोटाले में शामिल होने के आरोपों के तहत यह गिरफ्तारी हुई है. ईडी की ओर से रिलायंस समूह में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर यह जांच की जा रही है. अशोक पाल की गिरफ्तारी 2024 में हुई एक एफआईआर के आधार पर की गई है, जिसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) को फर्जी गारंटी दी गई थी.

ये फर्जी बैंक गारंटी अनिल अंबानी की दो कंपनियों रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड और महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम पर जारी की गई थी. इस संबंध में ईडी ने अशोल पाल को गिरफ्तार किया है. अशोक पाल रिलायंस पावर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम भी कर रहे हैं. वे पिछले 7 सालों से कंपनी से जुड़े है. ऐसा माना जाता है कि वे अनिल अंबानी के करीबी लोगों में से एक है.

जांच में मिले सबूत

ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि इस पूरे वित्तीय गड़बड़ी में ओडिशा की एक कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक का हाथ है. ईडी के अनुसार, बिस्वाल ट्रेडलिंक कंपनी से ही फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई थी. इस फर्जी बैंक गारंटी के लिए कंपनी के डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल ने 8 प्रतिशत कमीशन लिया था. ईडी ने अगस्त 2025 में पार्थ सारथी को गिरफ्तार किया था.

साथ ही ईडी को इस बात की जानकारी भी मिली है कि पाल ने करोड़ों रुपए के फर्जी ट्रांसपोर्ट बिलों के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाए. इन भुगतानों को अप्रूव करने के लिए वाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल किया गया. ताकि कंपनी के ऑफिशियल सिस्टम पर इसकी जानकारी रिकॉर्ड ना हो.

कंपनी के शेयर बने रॉकेट

रिलायंस पावर कंपनी के शेयर की कीमतों की बात करें तो यह 9 अक्टूबर 2020 को 2.75 रुपए पर थी. वहीं, शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को इसकी कीमत बढ़कर 50.70 रुपए पर पहुंच गई थी. कंपनी के शेयरों में पिछले 5 साल में 1670 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें:

भारत में खुलेंगे रोजगार के नए अवसर, ब्रिटिश कंपनी 50 करोड़ पाउंड करेगी निवेश