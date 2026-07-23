Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंपनी ने जुर्माने को अत्यधिक बताकर फैसले के खिलाफ अपील की है।

AliExpress Fine: आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में काफी बिजी रहते हैं. वीकेंड पर हर कोई आराम करना चाहता है. ऐसे में अब लोग बाहर जाकर शॉपिंग करने की बजाय घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहां जरूरत का लगभग हर सामान मिल जाता है और वह भी किफायती दाम पर. इससे समय के साथ बाहर जाने की मेहनत भी बच जाती है.

अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों में से हैं तो यह खबर आपके काम की है. यूरोपियन यूनियन ने अलीबाबा की ई-कॉमर्स कंपनी अलीएक्सप्रेस पर 629 मिलियन डॉलर (लगभग 6200 करोड़) का जुर्माना लगाया है. अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर इतना जुर्माना क्यों लगाया गया है?

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क्यों लगा इतना बड़ा जुर्माना?

यूरोपियन कमीशन के मुताबिक, अलीएक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले गैर-कानूनी और नकली सामान को रोकने में पूरी तरह से विफल रही. इसके साथ ही कंपनी ने इस तरह के प्रोडक्ट्स को हटाने के लिए किसी भी प्रकार का जरूरी कदम नहीं उठाया.

आगे भी लग सकता है जुर्माना

इसके साथ ही यूरोपियन कमीशन ने कंपनी को 20 अक्टूबर को समय दिया है कि वह इस समय तक अपनी गलतियों में कैसे सुधार करेगी, उसकी योजना पेश करें. अगर कंपनी तय समय तक नियमों का पालन नहीं करती तो आगे भी जुर्माना लगाया जा सकता है. इस मामले पर अलीएक्सप्रेस का कहना है कि पहले की तुलना में उसने अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया है. कंपनी ने कहा कि जो जुर्माना उसपर लगाया गया है वो जरूरत से ज्यादा है.

जांच के दौरान मिली कई कमियां

रेगुलेटर्स ने जांच के दौरान अलीएक्सप्रेस में काफी सारी कमियां पाई. इसमें पाया की कंपनी नकली और असुरक्षित सामान की बिक्री नहीं रोक पाई. साथ ही गैर-कानूनी सामान को प्लेटफॉर्म से भी नहीं हटाया. इतना ही नहीं, बल्कि जिन दोषी सेलर्स को बैन किया गया था, उन्हें दोबारा प्लेटफॉर्म पर आने से कंपनी रोक नहीं पाई. यानी कंपनी नियमों के खिलाफ सामान को बेचने से रोकने में पूरी तरह विफल रही.

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ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ध्यान दें