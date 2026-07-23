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हिंदी न्यूज़बिजनेसखराब सामान बेचता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लगा 6200 करोड़ का जुर्माना, आप तो नहीं करते यहां से शॉपिंग?

खराब सामान बेचता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लगा 6200 करोड़ का जुर्माना, आप तो नहीं करते यहां से शॉपिंग?

AliExpress Fine: यूरोपियन यूनियन ने अलीबाबा की ई-कॉमर्स कंपनी अलीएक्सप्रेस पर 629 मिलियन डॉलर (लगभग 6200 करोड़) का जुर्माना लगाया है. जानिए आखिर इतना जुर्माना क्यों लगाया गया है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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  • कंपनी ने जुर्माने को अत्यधिक बताकर फैसले के खिलाफ अपील की है।

AliExpress Fine: आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में काफी बिजी रहते हैं. वीकेंड पर हर कोई आराम करना चाहता है. ऐसे में अब लोग बाहर जाकर शॉपिंग करने की बजाय घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहां जरूरत का लगभग हर सामान मिल जाता है और वह भी किफायती दाम पर. इससे समय के साथ बाहर जाने की मेहनत भी बच जाती है.

अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों में से हैं तो यह खबर आपके काम की है. यूरोपियन यूनियन ने अलीबाबा की ई-कॉमर्स कंपनी अलीएक्सप्रेस पर 629 मिलियन डॉलर (लगभग 6200 करोड़) का जुर्माना लगाया है. अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर इतना जुर्माना क्यों लगाया गया है?

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क्यों लगा इतना बड़ा जुर्माना?

यूरोपियन कमीशन के मुताबिक, अलीएक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले गैर-कानूनी और नकली सामान को रोकने में पूरी तरह से विफल रही. इसके साथ ही कंपनी ने इस तरह के प्रोडक्ट्स को हटाने के लिए किसी भी प्रकार का जरूरी कदम नहीं उठाया. 

आगे भी लग सकता है जुर्माना

इसके साथ ही यूरोपियन कमीशन ने कंपनी को 20 अक्टूबर को समय दिया है कि वह इस समय तक अपनी गलतियों में कैसे सुधार करेगी, उसकी योजना पेश करें. अगर कंपनी तय समय तक नियमों का पालन नहीं करती तो आगे भी जुर्माना लगाया जा सकता है. इस मामले पर अलीएक्सप्रेस का कहना है कि पहले की तुलना में उसने अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया है. कंपनी ने कहा कि जो जुर्माना उसपर लगाया गया है वो जरूरत से ज्यादा है.

जांच के दौरान मिली कई कमियां

रेगुलेटर्स ने जांच के दौरान अलीएक्सप्रेस में काफी सारी कमियां पाई. इसमें पाया की कंपनी नकली और असुरक्षित सामान की बिक्री नहीं रोक पाई. साथ ही गैर-कानूनी सामान को प्लेटफॉर्म से भी नहीं हटाया. इतना ही नहीं, बल्कि जिन दोषी सेलर्स को बैन किया गया था, उन्हें दोबारा प्लेटफॉर्म पर आने से कंपनी रोक नहीं पाई. यानी कंपनी नियमों के खिलाफ सामान को बेचने से रोकने में पूरी तरह विफल रही.

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ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ध्यान दें

  • अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सिर्फ सस्ता देखकर कुछ भी न खरीद लें.
  • कुछ भी खरीदने से पहले उसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.
  • अगर सामान जरूरत से ज्यादा सस्ता लग रहा है तो थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है.
  • सामान खरीदते समय रिटर्न पॉलिसी का ध्यान रखें.
  • अगर सामान विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं तो उसकी डिटेल अच्छे से पढ़ें.
  • सामान खरीदने से पहले जांच ले कि नकली, असुरक्षित और नियमों के मुताबिक है या नहीं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Jul 2026 02:01 PM (IST)
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