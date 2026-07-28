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कोरियाई बाजार में हाहाकार, 10% क्रैश हुआ Kospi; जानें क्या है वजह

Market Crash: एशियाई बाजारों में आज घबराहट इस कदर हावी है कि कोरियाई कोस्पी इंडेक्स 10% तक टूट चुका है. इसके पीछे AI पर कंपनियों के बढ़ते खर्च के बीच कम मुनाफे की आशंका को ठहराया जा रहा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 28 Jul 2026 02:29 PM (IST)
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  • दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार चिप कंपनियों की बिकवाली से भारी गिरा.
  • सैमसंग, SK Hynix में भारी गिरावट, ट्रेडिंग रोकनी पड़ी.
  • अमेरिकी AI खर्च, मुनाफे की चिंता ने टेक बाजार गिराया.
  • चीनी चिप कंपनियों की आक्रामक रणनीति से प्रतिस्पर्धा बढ़ी.

Asian Market Crash: दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है. यह वैश्विक स्तर पर चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों की बड़े पैमाने पर बिकवाली का असर है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भी टेक सेक्टर पर आए संकट ने आज दक्षिण कोरियाई बाजार को पूरी तरह से डुबो दिया.

बेंचमार्क कोस्पी (Kospi) एक झटके में 690.11 अंक या 10.22% गिरकर 6,065.64 पर आ गया. बाजार खुलने के तुरंत बाद जब इंडेक्स तेजी से गिरा, तो निवेशक सहम गए. उस दौरान पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार को 'साइडकार' ट्रेडिंग प्रतिबंध लागू करना पड़ा और कुछ मिनटों के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई. 

निवेशकों को किस बात का डर?

अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी-बड़ी टेक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खर्च बढ़ा रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले मुनाफा कम होने को लेकर निवेशकों के मन में चिंताएं बनी हुई हैं. यही वजह है कि कल रात अमेरिकी शेयर बाजार में सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई और आज इसका असर कोरियन मार्केट्स में देखने को मिला. 

Samsung और SK Hynix में ऐतिहासिक गिरावट

निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते दक्षिण कोरिया के बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी में हुई जबरदस्त बिकवाली से सबसे ज्यादा नुकसान सैमसंग और SK Hynix को हुआ. सैमसंग के शेयर आज 10% तक टूट गए हैं, जबकि SK Hynix के शेयरों में भी 12.4% की भारी गिरावट दर्ज की गई है. दक्षिण कोरिया की इकोनॉमी और कोस्पी इंडेक्स में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली इन दो दिग्गज चिप कंपनियों के शेयरों के धराशायी होने से पूरा का पूरा इंडेक्स ही नीचे आ गया.

चीनी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी वजह

ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट चीनी चिप मेकर्स की ताकत बढ़ती जा रही है. ऊपर से चीनी कंपनी कम कीमत पर चिप बेचने की आक्रामक रणनीति भी अपना रहे हैं, जिससे दक्षिण कोरियाई कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर खतरा मंडरा रहा है.

हाल ही में चीन की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी चांगक्सिन मेमोरी टेक्नोलॉजीज (CXMT) ने शानदार तरीके से मार्केट में एंट्री ली है. कल यानी कि 27 जुलाई के मार्केट में लिस्ट होते ही इसके शेयर लगभग 500% तक चढ़ गए. वहीं, ऐसी खबरें भी आईं कि चीन की सरकारी मदद वाली एक कंपनी ने इमर्शन DUV लिथोग्राफी इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिया है.यह सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली एक एडवांस्ड और जटिल तकनीक है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Market Crash Asian Market Kospi
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