हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC को बताया 'इंडियन क्रिकेट काउंसिल', पूर्व PCB चीफ ने खड़ा किया नया बखेड़ा; BCCI के खिलाफ उगला जहर

Pakistan T20 World Cup News: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन नजम सेठी ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. उन्होंने ICC का उपहास करने का प्रयास किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 10:58 PM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पूर्व चेयरमैन नजम सेठी ने ICC को 'इंडियन क्रिकेट काउंसिल' बताकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. दरअसल उन्होंने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किए जाने और उसे स्कॉटलैंड से रिप्लेस करने के आईसीसी के फैसले पर आपत्ति जताई है. नजम सेठी तीन अलग-अलग कार्यकालों में पीसीबी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की नीतियों और नियमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं.

ये वही नजम सेठी हैं, जिन्होंने उस आइडिया का समर्थन किया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट कर देना चाहिए.

ICC को BCCI चला रहा है

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और अन्य बोर्ड्स की तुलना में दुनिया में उसका प्रभाव भी अधिक है. नजम सेठी ने सीधे तौर पर यह बात नहीं की, लेकिन दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को बीसीसीआई चला रहा है.

आपको बताते चलें कि बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि पाक टीम टी20 वर्ल्ड कप में तभी खेलेगी जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसकी अनुमति देंगे.

ICC को बताया 'इंडियन क्रिकेट काउंसिल'

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के अनुसार पूर्व PCB चीफ नजम सेठी ने कहा कि बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट किया, जिसके बाद अब देखना होगा कि PCB क्या निर्णय लेता है. उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी इन सभी मामलों की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं और अवश्य ही सही फैसला लेंगे.

नजम सेठी ने आगे कहा, "अगर अन्य देश पाकिस्तान के साथ आ जाएं, तब ICC को पता चलेगा कि यह 'इंडियन क्रिकेट काउंसिल' नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है."

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 24 Jan 2026 10:58 PM (IST)
Pakistan Cricket Board PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
