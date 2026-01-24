'बांग्लादेश की ओर आंख उठाकर भी देखा तो PAK की मिसाइलें...', शहबाज के करीबी की भारत को गीदड़भभकी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'अगर बांग्लादेश की ओर आंख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तान की मिसाइलें...', शहबाज शरीफ के करीबी की भारत को गीदड़भभकी

Pakistan-Bangladesh Relation: पाकिस्तानी नेता कामरान सईद उस्मानी ने कहा कि ये जो भारतीय राजनेता बैठे हैं, वो आवाम का खून चूसने के लिए उन्हें कभी भी गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 24 Jan 2026 11:00 PM (IST)
भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान के जिन अत्याचारों से बांग्लादेश की जनता को आजाद कराया था, आज मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश एक बार फिर से उसी पाकिस्तान के शिकंजे में फंस गया है. बांग्लादेश की जनता पर जिस देश ने खूब अत्याचार किए थे, आज वही देश बांग्लादेश की रक्षा की कसमें खा रहा है और भारत को गीदड़भभकी दे रहा है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक करीबी और उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेता कामरान सईद उस्मानी ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया, तो पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत से ढाका की मदद के लिए खड़ा होगा और भारत को कड़ा जवाब भी देगा.

वीडियो में भारत को लेकर क्या बोला कामरान सईद उस्मानी

दरअसल, PML-N नेता कामरान सईद उस्मानी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कामरान के पीछे पाकिस्तान के झंडे के साथ बांग्लादेश का भी झंडा लगा हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो में शहबाज शरीफ का करीबी भारत को धमकी देते हुए सुना जा सकता है, जिसमें वह कह रहा है, ‘आज मैं राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि उस शख्स के रूप में बात कर रहा हूं, जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है. जब मैंने साल 2021 में इस कैंपेन को शुरू किया था तो उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक साथ खड़े हैं.’

उसने आगे कहा, ‘आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, बल्कि उस्मान हादी की बात करूंगा, जो एक सोच था, एक जुर्रतमंद आवाज था. जो कहता था कि बांग्लादेश को किसी देश की कॉलोनी नहीं बनने दूंगा. मैं बांग्लादेश में किसी की दादागिरी कबूल नहीं करूंगा और अपने बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा.’

मुसलमान नौजवान उनकी साजिश को जान गया हैः कामरान

PML-N नेता ने कहा, ‘इस इलाके के भीतर सबसे बड़ा मसला यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है और एक प्रभावी आवाज बनता है तो उसको दबा दिया जाता है. ये जो भारतीय राजनेता बैठे हैं, वो आवाम का खून चूसने के लिए उन्हें कभी भी गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते हैं. चाहें वह बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहें वो फितना-ए-ख्वारिज के नाम से मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने की सूरत में हो. अब मुसलमान नौजवान उनकी इस साजिश को बड़े अच्छे तरीके से जान गया है. अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बच्चा-बच्चा उस्मान हादी है.’

पाकिस्तान की मिसाइलें आपसे ज्यादा दूर नहीं हैंः कामरान

उन्होंने कहा, ‘मैं अपने बांग्लादेशी भाई-बहनों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं. अगर कोई देश बांग्लादेश पर दबाव डालने की कोशिश करेगा या फिर बांग्लादेश की खुदमुख्तारी पर हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की जनता आपके साथ खड़ी होगी. मैं चेतावनी देता हूं कि अगर किसी ने बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तान की फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं हैं.’

Published at : 24 Jan 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
Pakistan SHEHBAZ SHARIF INDIA NEW DELHI BANGLADESH
