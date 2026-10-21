एयरपोर्ट की वजन मशीन में घोटाला, वसूला जाता है ज्यादा बैगेज चार्ज, सरकार सख्त

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एयरपोर्ट पर वजन मशीनें 1-3 किलो ज्यादा दिखाती हैं, खुलासा.

लोकलसर्कल्स सर्वे में 60% यात्रियों ने वजन में गड़बड़ी बताई.

सांसद ने मशीनों के देशव्यापी ऑडिट और स्वतंत्र स्केल की मांग की.

एयरपोर्ट पर सामानों का वजन चेक करने वाली मशीनों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि ये मशीनें सामान के वजन को 1 से 3 किलोग्राम तक बढ़कर दिखाती हैं, जिसके बदले ग्राहकों से अधिक पैसे मांगे जाते हैं. मामले का खुलासा सोशल प्लेटफॉर्म लोकलसर्कल्स के एक सर्वे में हुआ है.

देश के 309 जिलों के 36,000 से अधिक यात्रियों में साफ तौर पर कहा कि घर पर डिजिटल स्केल से मापने और एयरलाइंस के चेक इन काउंटर की मशीन पर वजन करने में साफ अंतर दिखाई देता है. सर्वे में 60% (10 में से 6) यात्रियों ने चेक-इन काउंटर की मशीन में गड़बड़ी होने की बात कही. 24% यात्रियों ने बताया कि घर के मुकाबले एयरपोर्ट की मशीनें1 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम तक अधिक वजन दिखाती हैं.

अब होगा पूरे देश में होगा ऑडिट

मामले को गंभीरता से लेते हुए अब सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद अजीत माधवराव गोपचाडे ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने हवाई अड्डों पर सामान तौलने वाली मशीनों के देशव्यापी ऑडिट और यात्रियों के लिए स्वतंत्र 'रेफरेंस स्केल' (जांच के लिए अलग से तौलने की मशीन) की व्यवस्था करने की मांग की है. फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) इस मामले पर विचार कर रहा है.

डॉ. गोपचाड़े ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि हवाई यात्रियों को गलत या बढ़े हुए वजन के कारण जो भारी 'अतिरिक्त-सामान शुल्क' देना पड़ता है, उससे उन्हें सुरक्षा मिलना बेहद जरूरी है. उन्होंने अपने पत्र में लोकलसर्कल्स के सर्वे का भी हवाला दिया, जिसमें 60% यात्रियों ने वजन में गड़बड़ी की बात कही है. इस राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय जल्द ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी कर सकता है. हो सकता है कि आने वाले समय में सभी छोटे-बड़े और निजी व सरकारी हवाई अड्डों पर वजन तौलने वाली मशीनों की जांच की जाए.

One of the biggest unnoticed scams by IndiGo is the inconsistent weighing scales at their check-in counters. Yesterday, while boarding flight 6E724 from Goa to Chandigarh, my bag showed 18 kg on one belt, 16 kg on another, and 15 kg on a third. When I questioned the discrepancy, the IndiGo staff simply replied, “Sir, the 15 kg machine must be wrong, 18 is the correct weight.” Seriously? What’s the justification for this? I ended up paying ₹11,900 for extra baggage including ₹1,500 just for carrying an umbrella! (Receipt Nos: VYU6U-02, Z8GZTD-02) To verify, I even weighed the same bag at my hotel and it was exactly 15 kg proving that their belts inflate the weight by 2-3 kg. This is nothing less than daylight robbery, and passengers are being ripped off without realizing it. IndiGo must be held accountable for this fraud. @IndiGo6E @DGCAIndia @AAI_Official @MoCA_GoI — Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) August 5, 2025

हर काउंटर पर वजन अलग-अलग

बता दें कि अगस्त में गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर सामान तौलने वाली मशीनों में खराबी को लेकर एक पैसेंजर के आरोप ने बखेड़ा खड़ा कर दिया. दरअसल, चंडीगढ़ के रहने वाले रतन ढिल्लों ने 4 अगस्त को इंडिगो की फ्लाइट 6E724 से गोवा से चंडीगढ़ आ रहे थे. उन्होंने एयरलाइन पर आरोप लगाया कि चेक इन काउंटर पर वजन तौलने वाली मशीनों के साथ कोई छेड़छाड़ जरूर की गई होगी, जिसके चलते उनसे ज्यादा पैसे वसूले गए.

उनके अनुसार, एक ही बैग का वजन तीन अलग-अलग काउंटरों पर अलग-अलग (18 किलो, 16 किलो और 15 किलो) आया, फिर भी उनसे सबसे ज्यादा वजन वाले आंकड़े के आधार पर एक्सेस बैगेज फीस देने के लिए कहा गया. हालांकि, इंडिगो और एयरपोर्ट प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

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