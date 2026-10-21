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हिंदी न्यूज़बिजनेसधनतेरस से पहले सस्ता हुआ सोना, जानें दीवाली तक कितनी गिरेगी कीमत?

धनतेरस से पहले सस्ता हुआ सोना, जानें दीवाली तक कितनी गिरेगी कीमत?

दीवाली से पहले सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव लगभग 1,47,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 21 Oct 2026 07:49 AM (IST)
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  • धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में गिरावट आई है.
  • यमन के हमलों से वैश्विक बाजार में तनाव व अनिश्चितता बढ़ी.
  • महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें बढ़ने से सोने का आकर्षण घटा.
  • हालांकि, एक्सपर्ट्स के अनुसार त्योहारों में सोना महंगा हो सकता है.

भारत में त्योहारी सीजन इस वक्त चरम पर है. धनतरेस, दीवाली और इसके बाद शुरू हो रहे शादियों के सीजन से पहले लोग जमकर खरीदारी करते हैं. खासतौर पर, इस दौरान सोने-चांदी के खूब गहने खरीदे जाते हैं. ऐसे में जिन खरीदारों को लंबे समय से सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट की उम्मीद थी, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि सोने के दाम काफी गिर गए हैं. 

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोना 0.03% की गिरावट के साथ 1,46,482 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले सेशन के बंद भाव 1,46,519 रुपये से कम है. वहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड आज 0.3% गिरकर 4,128.92 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.3% गिरकर 4,148.50 डॉलर पर आ गया है. 

क्यों गिर रहा सोना?

यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के ऊर्जा, हवाई अड्डे और सैन्य ठिकानों पर हमले करने की बात कहे जाने के बाद अब तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है. हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के यानबू में स्थित सऊदी अरामको की फेसिलिटी, शायबाह ऑयल फील्ड, रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अबहा एयरपोर्ट को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया है.

इसके साथ ही, सोमवार को यमन के शबवा प्रांत में एक सैन्य प्रशिक्षण शिविर पर हुए हूतियों के मिसाइल हमले में 53 सैनिकों की मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हो गए हैं. ऐसे में निवेशकों को फिर से एनर्जी सप्लाई में रुकावट की बात सताने लगी है.

तेल महंगा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा. इससे कंपनियों के लिए लागत बढ़ जाएगी, जिससे रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करने को लेकर अधिक सतर्क हो सकते हैं. कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था काफी दबाव में आ जाएगा.

महंगाई को काबू में करने के लिए अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो निवेशक ऐसी संपत्तियों को प्राथमिकता देंगे, जिनसे रिटर्न मिलता हो. इससे सोना में निवेश का आकर्षण कम हो जाता है.

क्या अभी और सस्ता होगा सोना?

एक्सपर्ट़्स का मानना है कि फेस्टिव सीजन में सोने की कीमत में किसी बड़ी गिरावट की संभावना बेहद कम है. ऐसा इसलिए क्योंकि धनतेरस, दीवाली और उसके बाद आने वाले शादियों के सीजन के चलते सोने के गहनों और सिक्कों की डिमांड काफी ज्यादा रहेगी. इससे घरेलू बाजारों में सोने की गिरती कीमतों को सहारा मिलेगा. 

जाने-माने मार्केट एनालिस्ट अनुज गुप्ता का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के 4,600 डॉलर प्रति औंस तक जाने की संभावना के बीच घरेलू स्तर पर सोना दीवाली या साल के अंत तक 1,60,000 से 1,65,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू सकता है. ब्रोकरेज हाउस वेंचुरा सिक्योरिटीज ने भी अपनी हालिया 'गोल्ड प्राइस आउटलुक रिपोर्ट' में दीवाली 2026 से पहले सोने के लिए 1,50,000 से 1,65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का प्राइस रेंज तय किया है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 07:49 AM (IST)
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