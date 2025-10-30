पाकिस्तान की वजह से Air India को 4000 करोड़ का नुकसान, कंपनी के CEO ने किया खुलासा

Air India: एयर इंडिया (Air India) के सीईओ कैंपबेल विल्सन (Campbell Wilson) ने मंगलवार को कहा कि भारतीय एयरलाइनों के लिए पाकिस्तान के अपना एयरस्पेस बंद रखने से एयर इंडिया को अब तक अनुमानित 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है. बीते 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए जा रहे एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान के बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने से लोग सदमे में थे. ऊपर से पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से कंपनी के सामने चुनौतियां और बढ़ गई हैं. परिचालन में दिक्कतें आ रही हैं, वित्तीय परेशानियां भी बनी हुई हैं.

एयर इंडिया को जबरदस्त घाटा

विल्सन ने एक कार्यक्रम में कहा, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयर इंडिया के लिए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की ओर जाने वाले उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की भी ज्यादा खपत हो रही है, खर्च भी ज्यादा बैठ रहा है और सफर में समय भी ज्यादा लग रहा है. इससे एयर इंडिया को 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

क्यों एयरस्पेस बंद करने की आई नौबत?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपना एयरस्पेस पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया. बाद में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने से पाकिस्तान ने इस बैन को और आगे बढ़ा दिया. इसके तहत, दोनों देशों के किसी भी नागरिक या सैन्य विमान को एक-दूसरे के एयरस्पेस में एंट्री नहीं मिलेगी. इस बैन का सबसे ज्यादा असर भारत को यूरोप और अमेरिका से जोड़ने वाले रूट पर पड़ा है. यह एयर इंडिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले रूट्स में से एक है. इससे अब सफर में पहले के मुकाबले औसतन 60-90 मिनट का वक्त एक्स्ट्रा लग रहा है.

